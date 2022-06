Mind7 Consulting participe aux « Consortium des DSI » organisé par le Club Décision DSI

L’ESN Mind7 Consulting partagera ses domaines d’expertise le 15 juin à l’occasion de l’événement annuel « Consortium des DSI » organisé par le Club Décision DSI. Dans ce contexte, les équipes de Mind7 Consulting échangeront avec les auditeurs sur des thématiques aussi variées que la transformation des métiers (excellence opérationnelle, agilité, green IT), la modernisation des applications (architectures réactives, SI événementiel, temps réel) et la valorisation des données (PLM Analytics, API Management, aide à la décision).





Créé en 2008, le Club Décision DSI est un réseau de Directeurs IT et de dirigeants d’entreprises innovantes de l’IT à vocation de développement de contacts professionnels, d’affaires, de partenariats et d’entraide. Véritable espace de rencontres, il favorise les échanges entre les membres et partenaires, les synergies et les signatures de nouvelles affaires.





Comme chaque année, l’événement « Consortium des DSI » propose une série de conférences animées par des fournisseurs partenaires du club et des moments de convivialité. Lors de cette journée, plus de 150 DSI sont attendus. Cela est une formidable occasion de parfaire ses connaissances sur les dernières tendances du marché et les réponses technologiques existantes pour mener à bien des projets de transformation digitale ambitieux.





Achille Morin, Directeur Commercial et Marketing chez Mind7 Consulting : « Nous sommes heureux de participer à cet événement organisé par le Club Décision DSI et de rencontrer de nombreux Directeurs Informatiques pour évoquer avec eux leurs projets et leur proposer des pistes de réflexion pour les mener à bien. »