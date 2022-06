English Finnish

WithSecure Oyj – Listalleottoesite

Finanssivalvonta on hyväksynyt WithSecure Oyj:n osittaisjakautumista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennyksen

WithSecure Oyj, Pörssitiedote 9.6.2022 klo17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA

Finanssivalvonta on tänään 9.6.2022 hyväksynyt WithSecure Oyj:n (”WithSecure”) osittaisjakautumista ja osittaisjakautumisen yhteydessä syntyvän F-Secure Oyj:n osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ottamista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen (”Jakautumisesite”) täydennyksen.

Jakautumisesitteen täydennys liittyy WithSecuren 31.5.2022 julkistamaan pörssitiedotteeseen WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä 31.5.2022. Pörssitiedotteen mukaisesti WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt hyväksyä jakautumissuunnitelman ja WithSecuren osittaisjakautumisen, jossa kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumissuunnitelman mukaisesti perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj (”F-Secure”).

Jakautumisesitteen täydennys liittyy lisäksi WithSecuren 31.5.2022 julkistamiin F-Securen tulevan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiin sekä WithSecuren 3.6.2022 julkistamaan F-Securen taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2022.

Jakautumis- ja listalleottoesitteen täydennys on saatavilla arviolta 9.6.2022 alkaen osoitteessa https://www.withsecure.com/en/about-us/investor-relations/demerger-fi ja https://investors.f-secure.com/ . Täydennysasiakirja on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

WithSecure Oyj

Lisätietoja:

Laura Viita, sijoittajasuhteiden johtaja, +358 50 487 1044

F-Secure lyhyesti

F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta. F-Securen tarjoomaan kuuluu kattava valikoima tietoturvatuotteita ja palveluita, jotka liittyvät päätelaitteiden suojaukseen, yksityisyyden suojaamiseen, salasanojen hallintaan ja digitaalisen identiteetin suojaukseen sekä kuluttajien koko kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita suojaavaan reitittimen tietoturvaan. Pääosa F-Securen liikevaihdosta muodostuu tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen kanavakumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 kanavakumppania. Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Sen lisäksi, että F-Secure myy tuotteitaan Kanavakumppanien kautta, se myös tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja erilaisten verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa kautta. F-Securella on toimistoja useissa kaupungeissa ympäri maailmaa, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tilikaudella 2021 F-Securen palveluksessa oli keskimäärin 245 työntekijää. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure Oyj on konsernin emoyhtiö. F-Secure Oyj tulee omistamaan 14 tytäryhtiötä suoraan tai välillisesti.

WithSecure lyhyesti

WithSecure on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat WithSecureen tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. WithSecuren asiantuntijat käyttävät apuna WithSecuren älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökaluja kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. WithSecuren konsultit tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. WithSecuren yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on sen liiketoiminnan ydin, ja WithSecure rakentaa portfoliotaan kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidensa kanssa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n antama tai niiden puolesta annettu tarjous myydä arvopapereita tai pyyntö saada tarjouksia ostaa arvopapereita.

Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole jakautumis- ja listalleottoesite. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot F-Secure Oyj:stä ja WithSecure Oyj:stä sekä niiden osakkeista ja WithSecure Oyj:n osittaisjakautumisesta.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. F-Secure Oyj tai WithSecure Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää WithSecure Oyj:n laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita eduista, joita odotetaan saavutettavan WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminnan mahdollisella eriyttämisellä. Tällaiset arviot kuvaavat WithSecure Oyj:n liiketoimintojen mahdollisesta jakautumisesta aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia tulevan yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista eduista ja jakautumisen aiheuttamista kustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että WithSecure Oyj:n liiketoimintojen mahdollisesta jakautumisesta mahdollisesti saatavat todelliset edut ja jakautumiseen liittyvät kustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että jakautumista pannaan täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Liite: Jakautumisesitteen täydennys





Liite