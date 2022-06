Lyon – Saint-Vulbas, le 09 juin à 17h30

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 au 07 juin 2022 dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Présentation AGREGEE par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ORAPI 9695008J05IVNRH25N49 01/06/2022 FR0000075392 463 5,4115 XPAR ORAPI 9695008J05IVNRH25N49 02/06/2022 FR0000075392 267 5,4100 XPAR ORAPI 9695008J05IVNRH25N49 03/06/2022 FR0000075392 466 5,3600 XPAR ORAPI 9695008J05IVNRH25N49 06/06/2022 FR0000075392 263 5,4200 XPAR ORAPI 9695008J05IVNRH25N49 07/06/2022 FR0000075392 455 5,4100 XPAR

À propos :

ORAPI, leader français de l’Hygiène Professionnelle conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance.

Fort de 50 ans d’expertise, d’une grande connaissance de ses métiers et différents marchés, ORAPI propose à ses clients une offre intégrée unique, une parfaite maîtrise et agilité sur l’ensemble de la chaine de valeur, pour répondre aux besoins de ses 100 000 clients et 2 000 000 d’utilisateurs à travers le monde, sur des secteurs diversifiés : industrie, transport, loisirs, collectivités, santé.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

