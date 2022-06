Réaction au nouveau Plan d’action interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en santé

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) salue le nouveau plan d’action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS). « La survie de notre système de soins fragilisé dépend directement de nos investissements en prévention. C’est la clef de voûte. En s’appuyant davantage sur cette dernière, le gouvernement mise sur le bon cheval. On doit voir se multiplier de manière importante de tels investissements dans les prochaines années », réagit Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.



Plus particulièrement, l’ASPQ apprécie retrouver dans le plan des actions visant la réduction des inégalités sociales et de santé, le développement des saines habitudes de vie à l’école, le déploiement de municipalités et d’entreprises favorables à la santé et la diminution des méfaits de l’alcool, une problématique sous-estimée au Québec. « Bâtir la santé durable se réalise en grande partie à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux, qui permet actuellement surtout de guérir les personnes malades. Tous peuvent contribuer à prévenir et à promouvoir la santé, à l’intérieur et à l’extérieur du réseau. Bravo aux 27 organismes gouvernementaux et ministères qui s’engagent, à travers ce nouveau plan, à contribuer à la santé et à la qualité de vie des Québécoises », félicite M. Bastien.

Des investissements à multiplier

Si l’ASPQ accueille positivement le fait que le gouvernement ait rehaussé les investissements en prévention, elle insiste sur le fait qu’il faudra en faire encore beaucoup plus. « Avec un système qui craque et qui mobilise une large part de nos fonds publics, on ne peut plus se permettre d’y aller avec parcimonie en matière de prévention et de promotion de la santé. L’investissement d’aujourd’hui doit devenir un plancher récurrent, protégé et croissant pour l’action intersectorielle », réclame Thomas Bastien.

À cet effet, l’ASPQ rappelle que la prévention est un investissement qui rapporte aux Québécoises, car elle nous fait économiser des soins, augmente la productivité et le bien-être et rend les professionnels de la santé plus disponibles pour les gens qui en ont besoin en utilisant moins de ressources.

« Si la prévention était cotée en bourse, gageons que ses actions trouveraient vite preneurs. Soyons stratégiques et investissons davantage », conclut Thomas Bastien.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

