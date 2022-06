Asda Stores Ltd choisit TrueCommerce pour gérer son initiative de transformation commerciale alors qu'elle se sépare de Walmart

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

COVENTRY, Royaume-Uni, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de premier plan de solutions omnicanal, d'intégration et de connectivité de la chaîne logistique et des partenaires commerciaux, a annoncé aujourd'hui qu'Asda utilise désormais la solution d'habilitation des fournisseurs basée sur l'EDI de TrueCommerce pour gérer les communications avec les fournisseurs.



En tant que troisième plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni, Asda exploite plus de 600 magasins de détail. La marque propose également ses produits en ligne via Asda.com, qui dessert 98 % des foyers britanniques. Pour ce faire, Asda s'appuie sur 37 centres de distribution et de traitement des commandes et sur des milliers de fournisseurs.

En février 2021, Asda a été vendue par Walmart à Issa Brothers et TDR Capital. Cette vente a conduit l'entreprise à choisir un nouveau fournisseur EDI qui soutiendrait son avenir en tant qu'entreprise autonome : TrueCommerce.

« TrueCommerce faisait partie d'un processus d'appel d'offres complet et a été sélectionnée sur la base de quatre facteurs clés : sa capacité à comprendre et à répondre aux exigences de capacité d'Asda, sa confiance dans le respect des délais du programme, ses connaissances et son expertise approfondies, ainsi que sa compétitivité commerciale globale », a déclaré Jenny Hopkins, directrice principale chez Asda.

Dans le cadre de cet accord, TrueCommerce mettra en œuvre une plateforme d'habilitation des fournisseurs répondant aux besoins des plus de 2 000 fournisseurs qui composent l'ensemble de la communauté de fournisseurs d'Asda, avec une intégration dans le système SAP ERP de l'entreprise. En tant que partenaire SAP Silver, la solution de TrueCommerce offre le plus haut niveau d'intégration et d'automatisation avec le système SAP.

La solution proposée par TrueCommerce présente des fonctionnalités clés qui permettront à des milliers de fournisseurs Asda, quelle que soit leur taille ou leur maturité technique, de communiquer facilement avec le détaillant. Outre la prise en charge des transactions EDI, la plateforme d'habilitation des fournisseurs comprend également un portail Web-EDI à l'usage des fournisseurs qui ne peuvent pas utiliser l'EDI. La plateforme de TrueCommerce comprend également une gestion entièrement gérée de l'intégration des fournisseurs et de la gestion des communications pour les requêtes des fournisseurs liées à l'EDI.

L'expertise de TrueCommerce sur le marché et son expérience dans la gestion des communications complexes de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de premier plan permettront une transition en douceur pour Asda et sa communauté de fournisseurs. Elle encouragera des taux d'adoption plus élevés qui, à leur tour, soutiendront les efforts continus de communication des fournisseurs de la société.

Jenny Hopkins a souligné : « En s'associant à TrueCommerce, Asda offrira un programme EDI solide, stable, entièrement fiable et parfaitement géré à nos précieux fournisseurs Asda, qu'ils soient petits ou grands ! »

David Grosvenor, directeur général de TrueCommerce Europe, a commenté : « J'aimerais remercier Jenny et l'équipe d'Asda pour leur coopération dans ce processus. Nos équipes de TrueCommerce sont ravies de commencer à travailler avec Asda et de contribuer à renforcer davantage ses activités dans le paysage de la vente au détail au Royaume-Uni. »

À propos d'Asda Stores Ltd

Fondée dans les années 1960 au Yorkshire, Asda est la troisième plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne. Des collaborateurs dévoués servent des clients de son réseau de magasins et de services en ligne, y compris des « super-centres », des « super-magasins », des supermarchés, des magasins de vie, des stations-service et des dépôts à travers le Royaume-Uni. Asda a été acquise par Issa TDR auprès de Walmart en 2020.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d’approvisionnement, en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et les marchés numériques. Nous avons révolutionné la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

Le réseau commercial mondial TrueCommerce peut connecter les entreprises à plus de 160 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère également le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux, et assure la gestion courante des modifications de mappage et d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire, ainsi que le suivi de la communication. C’est pourquoi des milliers d’entreprises, des startups aux sociétés du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site TrueCommerce .

Contact auprès des médias

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com