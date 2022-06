Asda选择TrueCommerce管理其业务转型计划

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

英国考文垂, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的供应链和贸易伙伴连接、整合和全渠道解决方案的云提供商之一TrueCommerce今天宣布,Asda正在使用TrueCommerce基于EDI的 供应商支持解决方案 来管理供应商的通信。



作为英国第三大连锁超市,Asda经营600多家零售商店。该品牌还通过Asda.com在线销售其产品,服务覆盖98%的英国家庭。为此,Asda由37个分销和交付中心以及数千个供应商提供支持。

2021年2月,Asda被沃尔玛出售给Issa Brothers and TDR Capital。这次出售致使该公司要选择一家新的EDI提供商,支持其作为独立公司的未来发展,他们选择了TrueCommerce。

Asda高级总监Jenny Hopkins表示:“TrueCommerce是综合性RFP流程的一部分,选择它是基于四个关键因素:了解和满足Asda能力要求的能力、遵守方案时间表的信心、深厚的知识和专业知识以及其整体商业竞争力。”

作为协议的一部分,TrueCommerce将实施一个供应商支持平台,满足构成Asda整个供应商社区的2000多家供应商的需求,并将该平台整合到企业的SAP ERP系统中。作为SAP银牌合作伙伴,TrueCommerce的解决方案与SAP系统具有最高水平的集成和自动化。

TrueCommerce提供的解决方案具有一些关键功能,让数千家Asda供应商,无论其规模大小或技术成熟度如何,都能与零售商轻松沟通。除了支持EDI交易外,该供应商支持平台还包括一个 web-EDI门户 ,供无EDI能力的供应商使用。TrueCommerce的平台还包括完全托管的供应商准入以及EDI相关的供应商查询的通信管理。

TrueCommerce在市场方面的专业知识,以及在管理企业级复杂供应链通信方面的经验,将为Asda及其供应链社区实现无缝过渡。这将有助于提高采用率,从而为公司正在进行的供应商通信工作提供支持。

Jenny强调,“通过与TrueCommerce合作,Asda将为我们备受重视的Asda供应商,无论其规模大小,都提供强大、稳定、完全可靠和卓越管理的EDI计划。”

TrueCommerce欧洲董事总经理David Grosvenor表示:“我要感谢Jenny和Asda团队在这一过程中的合作。 我们在TrueCommerce的团队很高兴能与Asda开始合作,希望帮助他们进一步巩固在英国零售领域的业务。”

关于Asda Stores Ltd

Asda于20世纪60年代在约克郡成立,是英国第三大超市。公司兢兢业业的同事为客户竭诚服务,他们来自公司的商店和在线服务网络,包括遍布英国的超市、商店、生活用品店、加油站和仓库。Asda于2020年被Issa TDR从Walmart收购。

关于TrueCommerce

TrueCommerce是将企业与整个供应链建立联系的最完整方式之一,可整合从EDI到库存管理、实施再到数字店面和市场的一切事务。我们通过企业P2P连接、订单管理、协作补货、智能实现、跨职能分析和产品信息管理,帮助众多组织充分利用其全渠道计划,从而实现对供应链可见性和协作性的变革。

TrueCommerce全球商务网络可将企业连接到超过16万家零售商、分销商和物流服务提供商。作为一家全面托管服务提供商,我们还管理新合作伙伴加盟,并对合作伙伴特定映射、标签变更和传播监控进行持续管理。这就是数千家公司——从各行各业的众多初创企业到全球《财富》100强——依赖我们的原因。

TrueCommerce: Do business in every direction

如需获取更多信息,请访问: TrueCommerce 。

