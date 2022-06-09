Asda Stores Ltd 在與 Walmart 分割時選擇 TrueCommerce 管理其業務轉型計劃

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英國考文垂, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先專於連接、整合和全渠道解決方案的供應鏈和貿易合作夥伴 TrueCommerce 今天宣佈，Asda 將使用 TrueCommerce 基於電子數據交換 (EDI) 的 供應商支援解決方案 來管理供應商的通訊。



作為英國第三大連鎖超市連鎖店，Asda 營運 600 多家零售店。品牌還透過 Asda.com 在網上供應產品，而網站服務 98% 的英國家庭。為此，Asda 由 37 個分銷和配送中心，以及數千個供應商提供支援。

2021 年 2 月，Asda 由 Walmart 售予 Issa Brothers 和 TDR Capital。這項交易促使公司選擇一個可支援它以獨立業務形式營運的新 EDI 供應商。

Asda 高級董事 Jenny Hopkins 說：「TrueCommerce 是一個全面徵求建議書 (RFP) 流程的一部分，而我們基於四個關鍵因素選擇了它：它有能力了解和滿足 Asda 的能力要求、它有信心遵照項目時間表、它具有深厚的知識和專業知識，也具有整體商業競爭力。

作為協議的一部分，TrueCommerce 將實施一個供應商交付平台，以滿足 Asda 整個供應商社群中 2,000 多個供應商的需求，並整合至業務的 SAP 企業資源規劃 (ERP) 系統。作為 SAP 銀級合作夥伴，TrueCommerce 的解決方案可為 SAP 系統提供最高水平的整合和自動化。

TrueCommerce 提供的解決方案具有支援數千個 Asda 供應商的關鍵功能，不論規模或技術成熟程度，均可輕鬆與零售商進行通訊。除了支援 EDI 交易外，供應商的支援平台還包括一個 網上-EDI 入口 網站，以供尚未支援 EDI 的供應商使用。TrueCommerce 的平台還包括全面受管供應商入職和通訊管理，用於 EDI 相關供應商查詢之用。

TrueCommerce 在市場上的專業知識及它在管理企業級業務中複雜供應鏈通訊的經驗，將為 Asda 及其供應商社群實現無縫過渡。它將促進更高的採用率，從而突顯公司持續落實的供應商溝通工作。

Jenny 強調：「透過與 TrueCommerce 合作，Asda 將為我們高度重視的 Asda 供應商提供強大、穩定、完全可靠和管理完善的 EDI 計劃，不論它們的規模大小！」

TrueCommerce 歐洲董事總經理 David Grosvenor 說：「我想感謝 Jenny 和 Asda 的團隊在這個過程中的合作。我們在 TrueCommerce 的團隊很高興開始與 Asda 合作，並協助進一步加強他們在英國零售領域的業務。」

關於 Asda Stores Ltd

Asda 於 1960 年代在約克郡成立，是英國第三大超市。公司的專業同事致力為商店和網上服務網絡的客戶提供服務，包括遍佈全英國的超級中心、超級商店、超市、家居商店、油站和小店。Asda 於 2020 年被 Walmart 的 Issa TDR 收購。

關於 TrueCommerce

TrueCommerce 將您的業務連接到整個供應鏈的最完整方式，整合從 EDI 到庫存管理、實現、數碼店面和市場中的所有內容。我們透過業務 P2P 連接、訂單管理、協同補貨、智能式執行、跨功能性分析及產品資訊管理，以協助機構充分利用其全渠道措施來徹底改變供應鏈的可見性和合作協調。

TrueCommerce 全球商務網絡可將企業與超過 160,000 家零售商、分銷商和物流服務供應商連結。作為全面管理的服務供應商，我們亦管理新的交易合作夥伴入職流程，以及持續管理針對合作夥伴的映射、標籤更改和通訊監控。因此有數千家公司（從初創公司到財富全球 100 強）依賴我們。

TrueCommerce：在各個方向開展業務

如欲了解更多詳情，請瀏覽 TrueCommerce 。

傳媒聯絡：

TrueCommerce 的 Yegor Kuznetsov

703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com