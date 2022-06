First Tin Plc: Absichtserklärung mit ECOBAT Resources Freiberg (ERF)

(„First Tin“ oder „das Unternehmen“)

Absichtserklärung mit ECOBAT Resources Freiberg (ERF)

LONDON, June 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Tin, ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien, freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit ERF, einem Marktführer bei der Sammlung, dem Recycling, der Produktion und dem Vertrieb von Ressourcen für Batteriesysteme, bekannt zu geben. Die Absichtserklärung bezieht sich auf die zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Tellerhäuser in Deutschland und Taronga in Australien. Ziel ist es, gemeinsam eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette vom „Bergwerk bis zum Metall“ in Deutschland aufzubauen.

Überblick:

Gemeinsam wollen beide Parteien die Primärproduktion, Verhüttung und Raffination von Zinn in Deutschland wieder einführen.





Die Absichtserklärung entspricht der Strategie des Unternehmens, eine vollständig rückverfolgbare, ESG-konforme Versorgung Deutschlands und der EU mit Zinn aus konfliktfreien Standorten zu gewährleisten.





In den nächsten 18 Monaten wird die deutsche Tochtergesellschaft von First Tin, die Saxore Bergbau GmbH, gemeinsam eine Konzeptstudie und eine Machbarkeitsstudie für ein metallurgisches Projekt aus Primär- und Sekundärrohstoffen entwickeln und durchführen. Unter der Voraussetzung, dass die Studie die Machbarkeit nachweist, beabsichtigen beide Parteien, 2023 eine grundlegende und detaillierte Planung durchzuführen.





Die potenzielle Partnerschaft wird dazu beitragen, den Druck auf diesen kritischen Rohstoff in Europa während einer weltweiten Zinnverknappung zu verringern.



Thomas Buenger, Chief Executive Officer, kommentierte:

„Unsere Projekte Tellerhäuser und Taronga haben auf kurze Sicht gesehen ein spannendes Produktionspotenzial, und diese Vereinbarung ist ein positiver Schritt in Richtung Kommerzialisierung unserer strategisch günstig gelegenen Projekte. ERF hat das Potenzial, ein Abnahmepartner von First Tin zu werden, und gemeinsam haben wir die Möglichkeit, die erste vollständig integrierte Wertschöpfungskette vom Bergwerk bis zum Metall in Deutschland und Sachsen zu schaffen. Dies steht im Einklang mit unserer Mission, eine nachhaltige Antwort auf den globalen Versorgungsengpass zu liefern, mit dem viele industrielle Nutzer von Zinn derzeit konfrontiert sind.

Nach dem erfolgreichen Abschluss unserer Machbarkeitsstudie hoffen wir, im Jahr 2023 die Basis- und Detailplanung durchführen zu können.“

Anfragen:

Hinweise an die Redaktion

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team angesehener Zinnspezialisten geleitet wird. Ziel des Unternehmens ist es, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden. Zu diesem Zweck erschließt es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien.

Zinn ist ein unabdingbares Metall, das für alle Pläne zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, in Europa jedoch nur wenig vorhanden ist. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage in Verbindung mit der Verknappung dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zeit ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Das Risiko für die Vermögenswerte des Unternehmens wurde durch bis heute andauernde umfangreiche Arbeiten erheblich gesenkt.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der höchsten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale Wende im Bereich saubere Energie und Technologien durch eine gesicherte Versorgung voranzutreiben.

