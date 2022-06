Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 10.6.2022 klo 8.30

Ovaron toukokuun raportti – vuokrausaste jatkoi kasvua

Ovaron asuntosalkun vuokrausaste

Ovaro Kiinteistösijoitus raportoi jatkossa kuukausittain asuntojen pinta-alaperusteisen vuokrausasteen kaikkien yhtiön omistamien asuntojen osalta. Aikaisemmin yhtiö raportoi myös myynnit. Ovaro on myynyt noin puolet asuntokannastaan ja keskittyy jatkossa kiinteistökehitykseen myyntien sijaan. Ovaro omistaa tällä hetkellä noin 700 asuntoa.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Kuten huhtikuussa huomasimme, kesän sesonki on täällä ja kysyntä vuokra-asunnoista on vilkastunut pandemian hellittäessä. Ovaron vuokrausaste saavutti toukokuussa kaikkien aikojen korkeimman vuokrausasteen ollessa noin 96,4 %. Vuokra-asuntoilmoituksiin panostaminen ja nopea reagointi vuokralaisten yhteydenottoihin on tuonut tulosta ja asunnot löytyvät uuden vuokralaisen.

Yleisesti odotetaan, että vuokramarkkina paranee edelleen syksyn alkaessa, kun opiskelijat palaavat oletettavasti normaaliin lähiopiskeluun. Tämä todennäköisesti aiheuttaa tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrän vähenemistä ja vuokrausaikojen lyhentymistä kohti normaalimpaa ennen pandemian aikaista aikaa.”

Asuntosalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.5.2022 30.4.2022 31.12.2021

96,44 % 96,06 % 94,91 %

Helsinki 10.6.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen

