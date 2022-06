Spar Nord Bank A/S udbetaler resterende udbytte vedrørende 2021

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 8

Spar Nord Bank A/S udbetaler de resterende 2,50 kr. pr. aktie vedrørende 2021 samt igangsætter aktietilbagekøbsprogram snarest

Som oplyst i Årsrapport 2021 var det Spar Nords hensigt at udbetale et samlet udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2021 svarende til 45 pct. af årets overskud.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der indledningsvist blev udbetalt et udbytte på 2,50 kr. pr. aktie samt, at bestyrelsen fik en bemyndigelse til at udbetale yderligere op til 2,50 kr. pr. aktie, såfremt bestyrelsen ikke vurderede, at der var behov for en styrkelse af bankens kapitalgrundlag grundet eventuelle virksomhedsopkøb inden udgangen af 1. halvår 2022.

Bestyrelsen vurderer nu, at der ikke længere er behov for at tilbageholde det resterende udbytte på 2,50 kr. pr. aktie vedrørende 2021, hvorfor udbyttet udbetales 17. juni 2022.

Udbetaling af det resterende udbytte på 2,50 kr. pr. aktie påvirker ikke bankens kapitalnøgletal, idet hensættelse til udbetaling af udbyttet var indregnet i kapitalgrundlaget ultimo 1. kvartal 2022.

Samtidigt har bestyrelsen besluttet snarest at igangsætte et aktietilbagekøb på op til 225 mio. kr. med henblik på at nedsætte bankens aktiekapital med de under programmet købte aktier. Formålet med aktietilbagekøbet vil være at optimere bankens kapitalstruktur i overensstemmelse med de udmeldte kapitalmålsætninger.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

