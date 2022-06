English Finnish

SIJOITTAJAUUTINEN 10.6.2022 klo 10.30

NoHo Partners on julkaissut vastuullisuusohjelmansa ja raportin ESG-toimintaperiaatteistaan

NoHo Partners on julkaissut vastuullisuusohjelmansa sekä raportin ESG-toimintaperiaatteistaan. Vastuullisuusraportti selvittää kuinka NoHo Partners edisti vuonna 2021 ympäristöön, sosiaaliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon (ESG) liittyviä tavoitteita, ja esittää kuinka yhtiö toteuttaa seuraavina vuosina vastuullisuusohjelmansa mukaista kestävää liiketoimintaa.

Vuoden 2021 aikana NoHo Partners tunnisti tärkeimmät ympäristöön, sosiaaliseen hyvinvointiin ja hallintoon liittyvät fokusalueet, rakensi vastuullisuuden tiekartan seuraaville vuosille sekä asetti toiminnalleen tavoitteet. Seuraavaksi yhtiö lähtee edistämään mitattavaa vastuullisuusohjelmaa yhdessä henkilöstön ja keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Vastuullisuustyön keskeisimmät painopisteet ovat kestävät hankinnat ja ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallintotapa. Vastuullisuusohjelman vaikutusta mitataan suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja tuloksista raportoidaan vuosittain.

NoHo Partners on yhtenä Pohjoismaiden suurimmista ravintolayhtiöistä merkittävä kotimainen ja kansainvälinen toimija, jonka toiminnan vaikutukset ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan. Yhdessä partnereidensa kanssa yhtiö on merkittävä työllistäjä, elämysten tarjoaja ja veronmaksaja. NoHo Partnersin visio on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö ja kasvaa tähän rooliin vastuullisesti ja kannattavasti.



"Taistelu hyvin voivan planeetan puolesta vaatii muutosta ihmisten ja yritysten käyttäytymisessä. Merkittävänä työllistäjänä, kaupunkikehittäjänä ja ruokaketjun toimijana haluamme olla osaltamme vauhdittamassa tätä muutosta. Julkistamalla itsellemme konkreettiset tavoitteet pystymme paremmin ohjaamaan ajatteluamme ja ennen kaikkea tekojamme kestävästä näkökulmasta. Kannattava ja kestävä kasvu voi perustua vain vastuulliseen liiketoimintaan”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Raportti on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistu yhtiön verkkosivuilla.



