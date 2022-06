English Finnish

Aspo Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

10.6.2022 klo 11.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Procurator-Holding Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Salla Pöyry

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 16030/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-07

Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI

ISIN: FI4000523170

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 300 000 Yksikköhinta: 100 PCT

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 300 000 Keskihinta: 100 PCT

Aspo Oyj



Arto Meitsalo

talousjohtaja

Lisätietoja:

Arto Meitsalo, talousjohtaja, puh. 040 551 1422, arto.meitsalo@aspo.com







