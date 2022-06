English Finnish

BOREO OYJ – PÖRSSITIEDOTE 10.6.2022, KLO 12.00

Boreo Oyj:n hallitus päätti henkilöstöannin ja lisäosakejärjestelmän perustamisesta

Boreo Oyj:n hallitus on päättänyt järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita.

“Henkilöstöannin ja lisäosakejärjestelmän toteutus on merkittävä askel strategiamme toteutuksen ja pitkän aikavälin arvonluonnin näkökulmasta. Yrittäjyys on toimintamallimme keskiössä ja haluamme kannustaa ja mahdollistaa henkilöstöämme Boreon osakkeiden omistamiseen. Näillä toimenpiteillä yhdenmukaistamme entistä vahvemmin osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit ”, toteaa Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 35 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön merkittäväksi, pois lukien henkilöstö, jolle henkilöstöantia ei voida tarjota EU:n Venäjälle asettamista talouspakotteista johtuen. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallitus voi päättää korottaa tarjottavien osakkeiden määrää yhteensä enintään 40 000 osakkeeseen.

Osakkeen merkintähinta on 37,56 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.2022–31.5.2022 ja siitä laskettavaan kymmenen (10) prosentin alennukseen. Osakkeen keskikurssi edellä mainittuna ajanjaksona oli 41,73 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 14.6.2022–26.6.2022. Merkinnän vähimmäismäärä on 10 osaketta per henkilö. Merkinnät on maksettava 4.7.2022 mennessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Boreo Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa myös avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmän, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että merkitsijä merkitsee yhtiön osakkeita henkilöstöannissa hallituksen ennalta vahvistamissa rajoissa. Jos merkitsijän osakeomistusedellytys on täyttynyt ja hänen työ- tai toimisuhdettaan konserniyhtiössä ei ole irtisanottu palkkion maksupäivään mennessä, merkitsijä saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita hallituksen päättämässä suhteessa. Hallitus on päättänyt tarjota järjestelmää noin 35 konsernin avainhenkilölle mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettavat bruttopalkkiot vastaavat enintään 15 000 Boreo Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen myös verojen maksamista varten tarkoitetun palkkion käteisosuuden sekä lisäosakkeet erikseen valituille uusille avainhenkilöille, jotka ovat täyttäneet osakeomistusedellytyksen henkilöstöannin merkintäajan jälkeen.

Henkilöstöannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta viikolla 26.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2022 antamaan valtuutukseen.

