Investoroplysningsdokumentet for foreningen er blevet ajourført bl.a. som følge af, at Nykredit Bank A/S er overgået fra at være rådgiver til at være porteføljeforvalter.

Derudover er der foretaget ajourføringer af nøgletal og satser samt redaktionelle ændringer i øvrigt.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.





Med venlig hilsen

Placeringsforeningen Nykredit Invest

Erling Skorstad

Adm. direktør

Vedhæftet fil