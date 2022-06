DELTA DRONE - Tirage d’une tranche d’ORNAN 1 M€ de valeur nominale

English French

Tirage d’une tranche d’ORNAN 1 M€ de valeur nominale

Dardilly, le 10 juin 2022 – 18h30

Comme annoncé le 10 mai 2022 par voie de communiqué de presse, la seconde partie de l’opération de financement convenue entre Delta Drone et Yorkville Advisors se traduit par le tirage ce jour de la seconde tranche de 1 M€, assortie du rachat immédiat par Delta Drone des BSA attachés pour un prix total de 1 €. Ces BSA seront annulés.

Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone (la « Société ») le 24 avril 2020 aux termes de sa 6e résolution, le Conseil d’Administration a, le 14 octobre 2020 :

approuvé le principe d’une émission de 2 500 bons d’émission (les « Bons d’Emission »), lesquels donneront lieu, sur exercice, à l’émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « ORNAN ») assorties de bons de souscription d’actions (les « BSA »), au profit du fonds d’investissement YA II PN, LTD (l’ « Investisseur »), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d’un montant nominal total maximum de 25 M€, et

»), lesquels donneront lieu, sur exercice, à l’émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « ») assorties de bons de souscription d’actions (les « »), au profit du fonds d’investissement YA II PN, LTD (l’ « »), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d’un montant nominal total maximum de 25 M€, et délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d’en arrêter les termes définitifs, d’émettre les Bons d’Emission, et de procéder à l’émission des ORNAN avec BSA attachés.

Les principales caractéristiques des Bons d’Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.deltadrone.com - dans l’onglet « Investisseurs ») ont fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 14 octobre 2020.

Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 14 octobre 2020 avec l’investisseur, et suivant accord signé le 10 mai 2022, une tranche d’ORNAN avec BSA attachés de 1 M€ de valeur nominale a été souscrite ce jour, correspondant à l’émission au profit de l’investisseur de 100 ORNAN. Tous les BSA attachés sont immédiatement rachetés par Delta Drone pour un prix global de 1 €, avant d’être annulés.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Marie-Laure Laville +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr ml.laville@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com

Pièce jointe