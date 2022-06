Erria vinder kæmpekontrakt hos Ørsted og opjusterer EBITDA med 2 mio. kr.

Selskabsmeddelelse Nr. 11/2022

10. juni 2022

Indeholder intern viden





Danske Erria har vundet selskabets største kontrakt nogensinde med Ørsted og opjusterer i denne forbindelse guidance med 2 mio. kr. Kontrakten er femårig med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (Ørsted) estimerer kontraktsummen til maksimalt 450.000.000 DKK.





Med den historisk store Ørsted-kontrakt åbner offshore-konglomeratet med base på det historiske handelstorv i Køge et nyt kapitel i selskabets 30-årige historie. Erria A/S (“Erria” eller “selskabet”) har tidligere gennem 15 år indtil 2017 leveret drift, service, risikostyring og sikkerhedsudstyr til Ørsted, og nu er Danmarks største energivirksomhed igen at finde på kundelisten.





CEO Henrik N. Andersen ser frem til igen at servicere en af Danmarks største virksomheder og opjusterer nu forventningerne til den samlede koncernomsætning i 2022 fra 90-100 millioner kroner til 110-120 millioner kr. og hæver guidance for driftsresultatet (EBITDA) fra 2-4 millioner kr. til 4-6 millioner kr.





“Kontrakten med Ørsted sikrer Erria en solid omsætning over de næste minimum fem år, og vi får igen et kvalificerende kvalitetsstempel fra en af de største og mest betydningsfulde spillere på offshore-markedet. Ørsted køber ind på den effektivitet og overblik, vi leverer i driften, og vi vil nu igen kunne hjælpe Ørsted med at nå deres specifikke målsætninger både sikkert og omkostningseffektivt,” siger CEO Henrik N. Andersen, Erria A/S.





Aftalen omfatter drift af to slæbebåde og fire pramme i størrelsen 9-15.000 DWT til transport af træflis, træpiller og andet dry-bulk samt ansættelse af 26 danske kollegaer.





International efterspørgsel efter danske offshore-løsninger

Børsnoterede Erria servicerer rederier med drift, sikkerhed, logistik og sørger for, at skibene kommer fra A til B under gode og sikre forhold for både ansatte og gods.

“Vi står som garant for både sikkerhed, effektiv drift og logistik og påtager os dermed ansvaret for, at virksomhederne kan lykkes med deres kerneopgaver,” siger CEO Henrik N. Andersen, der sammen med teamet i Køge er stolte af at bygge videre på en dansk fortælling om effektivt og sikkert sømandskab.

“Forretningen i Erria er stærkere nu end nogensinde og får nu endnu et forretningsben at stå på, som giver indtjening allerede fra dag ét. Vi er asset-light og så omsætningseffektive, som man overhovedet kan blive og derfor agile og fleksible i forhold til globale konjunkturer. Vi omsætter nu for over 100 millioner kroner gennem faste og langvarige kontrakter og har stabile kundeforhold, som rækker over mange år,” siger CEO Henrik N. Andersen, der ser frem til de næste år med forventet organisk vækst i både Europa og Asien.









For yderligere information, kontakt venligst CEO Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

CEO

Søren Storgaard

Bestyrelsesformand









Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Toldbodgade 55B, Third Floor

1253 København K

+45 2072 0200