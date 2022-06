L'Association canadienne du vapotage : Le double usage de la cigarette et du vapotage est souvent le signe qu'un fumeur essaie d'arrêter de fumer

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les opposants au vapotage affirment souvent que le double usage de la cigarette et des produits de vapotage à la nicotine ne présente aucun avantage pour la santé. De plus, ils affirment que le double usage peut être plus nocif que le fait de fumer seul. Cette affirmation est contraire au principe bien accepté de la réduction des risques, qui est la pierre saillante de toute initiative moderne de santé publique. Elle repose plutôt sur une option binaire fallacieuse, selon laquelle fumer et s'abstenir de consommer de la nicotine sont les seules alternatives pour les adultes. Ce point de vue est une approbation des modèles discrédités d'abstinence ou de prohibition qui ont été rejetés par les démocraties modernes comme le Canada dans tous les autres contextes de santé publique, car ils sont inefficaces, non scientifiques, irréalistes, inapplicables, contre-productifs et finalement nuisibles à la santé publique.



Chaque fois qu'une personne utilise un vapotage au lieu d'une cigarette, elle réduit son exposition aux milliers de produits chimiques nocifs présents dans la cigarette. De plus, le double usage est souvent un indicateur qu'un fumeur essaie d'arrêter ou de réduire considérablement sa consommation de cigarettes. Le sophisme du double usage défie le bon sens, car le double usage est un spectre allant de la majorité des fumeurs à la majorité des vapoteurs. Une personne qui pratique principalement le vapotage et ne fume qu'occasionnellement a considérablement réduit son exposition aux produits chimiques toxiques.

"L'une des façons les plus dangereuses de consommer de la nicotine, c’est en la fumant. L'accès à des produits à base de nicotine plus sûrs, comme la vape, visent à encourager les gens à abandonner la cigarette. Pour les plus addictent à la nicotine, une période de double usage (cigarettes fumées et vape) semble indispensable pour se libérer de la cigarette fumée.", explique Martine Robert, infirmière spécialisée dans le traitement du tabagisme.

"D'un point de vue individuel, l'objectif devrait être l'élimination totale du tabagisme. Il a été démontré que le risque de maladie cardiovasculaire lié au tabagisme ne suit pas une courbe dose-réponse linéaire et que le simple fait de remplacer quelques cigarettes par du vapotage ne réduira pas significativement le risque à long terme. Toutefois, sur la voie de l'abandon de la cigarette, toute réduction doit être considérée comme une étape positive. Historiquement, le message des défenseurs de la lutte antitabac et du corps médical a été de réduire le nombre de cigarettes fumées dans le but d'arrêter de fumer. Il est toujours préférable de consommer un demi-paquet de cigarettes par jour qu'un paquet complet. Comme pour toute modification du comportement, le processus de changement progressif est en fin de compte beaucoup plus efficace qu'une approche "d'un seul coup". Ironiquement, cette introduction progressive est exactement la façon dont nous promouvons la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) à l'aide de patchs et de gommes. Nous ne dirions jamais à quelqu'un d'arrêter la TRN parce qu'il fume une cigarette de temps en temps", a déclaré le Dr Mark Tyndall.

"Le problème de la persistance des mythes sur le vapotage, comme le sophisme du double usage, est qu'ils contribuent probablement à prolonger le double usage et le tabagisme en général. Les fumeurs ne reçoivent pas de conseils clairs sur les produits à risque réduit de la part des autorités sanitaires et, par conséquent, ils hésitent à essayer le vapotage ou d'autres produits de réduction des risques après l'échec des méthodes traditionnelles", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du Conseil de la CVA.

"Nous sommes tous d'accord pour dire que l'objectif devrait être de supprimer progressivement la cigarette et d'éliminer l'exposition aux produits chimiques mortels libérés par la combustion. Nous devrions maintenant nous concentrer sur la meilleure façon d'aider les gens à abandonner complètement la cigarette. Cependant, adopter une position selon laquelle le double usage n'est pas utile ou même dangereux est fallacieux et n'est pas soutenu par les preuves scientifiques fournies", a déclaré M. Tyndall.

