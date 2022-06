Mark Simon nombrado vicepresidente de operaciones y manufactura para la Unidad Funcional de Bombas del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

TEMECULA, California, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace de anunciar el nombramiento de Mark Simon como vicepresidente de operaciones y manufactura para la Unidad Funcional de Bombas.



Mark tiene una vasta experiencia en operaciones y global, recientemente con Ebara en Reno durante los últimos nueve años, proporcionando liderazgo como vicepresidente de operaciones y gerente general para la división de criodinámica. Su amplia educación y certificaciones incluyen una licenciatura en Administración de Empresas, certificación Lean/Six Sigma de Greenbelt y certificación ISO/QS 9000.

En esta función, Mark dirigirá las operaciones globales de la Unidad de Bombas Criogénicas y trabajará para alinear y ajustar los sitios del Grupo para el crecimiento, estándares de calidad, seguridad e informes. Desarrollará e implementará la estrategia global de manufactura y el sistema de gestión de excelencia operativa.

"La impresionante trayectoria y experiencia de Mark en el sector de maquinaria industrial y energía serán de gran beneficio para NCEIG Pumps Unit y será un nuevo miembro de nuestro equipo de liderazgo sénior", según Daryl Lamy, presidente de Cryogenic Pumps Unit.

Mark estará centralizado en Reno, Nevada, y viajará extensamente a las ubicaciones de bombas globales y nacionales del Grupo. Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .