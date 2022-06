Mark Simon Diangkat sebagai Wakil Presiden Operasi & Manufaktur untuk Unit Fungsional Pompa Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

TEMECULA, Calif., June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan diangkatnya Mark Simon sebagai Wakil Presiden, Operasi & Manufaktur untuk Unit Fungsional Pompa.

Mark memiliki pengalaman operasi dan skala global yang signifikan, terakhir dengan Ebara di Reno selama sembilan tahun terakhir, dengan menjabat posisi pemimpin sebagai Wakil Presiden Operasi/Manajer Umum untuk divisi Cryodynamics. Pendidikan dan sertifikasinya yang luas antara lain gelar BS dalam Manajemen Bisnis, Sertifikasi Greenbelt Lean/Six Sigma, dan sertifikasi ISO/QS 9000.

Dalam peran ini, beliau akan memimpin operasi global untuk Unit Bisnis Pompa Kriogenik dan berupaya menyelaraskan dan menyesuaikan lokasi Grup untuk pertumbuhan, standar mutu, keamanan, dan pelaporan. Beliau akan mengembangkan serta menerapkan strategi manufaktur global dan sistem manajemen keunggulan operasional.

“Latar belakang dan pengalaman Mark yang mengesankan dalam mesin industri dan industri energi ini tentunya sangat berguna bagi Unit Pompa NCEIG dan beliau akan menjadi anggota baru Tim Pemimpin Senior kami,” ujar Daryl Lamy, Presiden, Unit Pompa Kriogenik.

Mark akan ditempatkan di Reno, Nevada, dan akan melakukan perjalanan secara ekstensif ke lokasi pompa global dan domestik Grup. Masuknya Mark semakin mengukuhkan komitmen Nikkiso untuk terus melayani pelanggan mereka baik secara lokal maupun global.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.