Mark Simon Dilantik Sebagai Naib Presiden Operasi & Pembuatan untuk Unit Fungsian Pam Kumpulan Tenaga Bersih dan Gas Industri Nikkiso

TEMECULA, Calif., June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri ("Kumpulan") bagi Nikkiso Cryogenic Industries , iaitu sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbesar hati mengumumkan bahawa Mark Simon telah dilantik sebagai Naib Presiden, Operasi & Pembuatan untuk Unit Fungsian Pam.

Mark mempunyai pengalaman operasi dan global yang luas, yang terkini dengan Ebara di Reno selama sembilan tahun yang lalu, menerajui bahagian Kriodinamik sebagai Naib Presiden Operasi/Pengurus Besar. Pendidikan dan pensijilan meluas beliau termasuk BS dalam Pengurusan Perniagaan, Pensijilan Greenbelt Lean/Six Sigma dan pensijilan ISO/QS 9000.

Dalam jawatan ini, Mark akan mengetuai operasi global untuk Unit Perniagaan Pam Kriogenik dan berusaha untuk menjajarkan dan melaraskan tapak Kumpulan untuk pertumbuhan, standard kualiti, keselamatan dan pelaporan. Beliau akan membangunkan dan melaksanakan strategi pembuatan global dan sistem pengurusan kecemerlangan operasi.

"Latar belakang dan pengalaman Mark yang mengagumkan dalam bidang jentera industri dan industri tenaga akan memberi manfaat besar kepada Unit Pam NCEIG dan beliau akan berkhidmat sebagai ahli baharu bagi Pasukan Kepimpinan Kanan kami," menurut Daryl Lamy, Presiden, Unit Pam Kriogenik.

Mark akan berpangkalan di Reno, Nevada dan akan giat bergerak ke lokasi pam global dan domestik Kumpulan. Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul di arena global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan Gas Asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti yang beroperasi.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.