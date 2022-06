Mark Simon ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตสำหรับหน่วยการทำงานด้านปั้มของกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

เมืองเทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Mark Simon ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตสำหรับหน่วยการทำงานของปั้ม



Mark มีประสบการณ์ระดับโลกและประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ โดยล่าสุดได้ร่วมงานกับบริษัท Ebara ในเมืองรีโนในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา ซึ่งให้ความเป็นผู้นำในฐานะรองประธานฝ่ายการปฏิบัติการ/ผู้จัดการทั่วไปสำหรับแผนก Cryodynamics เขาได้รับการศึกษาและประกาศนียบัตรมากมายที่รวมถึงวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจ, ประกาศนียบัตร Greenbelt Lean/Six Sigma Certification และ ใบรับรอง ISO/QS 9000

ในบทบาทการทำงานของเขา Mark จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายปฏิบัติการระดับสากลให้กับหน่วยการทำงาน Cryogenic Pumps Business Unit และทำงานเพื่อปรับสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทแห่งนี้ให้สอดคล้องเพื่อให้บริษัทมีการเติบโต มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการรายงาน เขาจะพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์การผลิตระดับโลกและระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ

Daryl Lamy ประธานแผนก Cryogenic Pumps Unit ได้กล่าวไว้ว่า "ภูมิหลังและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของ Mark ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการทำงานแผนก Pump Unit ของบริษัท NCEIG และเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมงานผู้นำอาวุโสของเรา"

Mark จะประจำอยู่ที่สำนักงานในเมืองริโน รัฐเนวาดาและจะเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของปั้มแห่งต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.