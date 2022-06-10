Mark Simon被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group泵职能事业部运营和制造副总裁

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加州特曼库拉, June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Mark Simon已被任命为泵职能事业部运营和制造副总裁。



Mark拥有丰富的运营和全球经验，最近的一个职务是在Ebara in Reno工作了9年，担任Cryodynamic事业部运营副总裁兼总经理，发挥领导作用。他拥有丰富的学历和资格认证背景，包括企业管理学士学位、Greenbelt Lean/Six Sigma认证和ISO/QS 9000认证。

在这一职位上，Mark将领导低温泵业务部门的全球运营，并致力于协调和调整集团网点，以实现增长、质量标准、安全和报告。他将制定和实施全球制造战略和卓越运营管理系统。

低温泵事业部总裁Daryl Lamy表示：“Mark在工业机械和能源行业拥有令人印象深刻的背景和经验，对NCEIG泵事业部非常有益，他将成为我们高级领导团队的新成员。

Mark将在内华达州雷诺履职，并将频繁往返于集团在国内外的泵业务所在地。通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。