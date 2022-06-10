Mark Simon 獲任命為 Nikkiso 清潔能源和工業氣體集團泵功能單元的營運和製造副總裁

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加州德美古拉, June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）隸屬 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司，欣然宣佈 Mark Simon 已獲任命為泵功能部門的營運和製造副總裁



Mark 在過去的九年中有著豐富的營運和全球經驗，最近在內華達州雷諾效力於 Ebara，為低溫動力學部門的營運/總經理擔任領導地位。他廣泛的教育和認證包括工商管理學士學位、Greenbelt Lean/Six Sigma 認證和 ISO/QS 9000 認證。

在此職位中，Mark 將領導低溫泵業務部門的全球營運，並致力微調和調整集團的增長、品質標準、安全和報告地點。他將開發和落實全球製造策略和卓越營運管理系統。

低溫泵部門總裁 Daryl Lamy 表示：「Mark 在工業機械和能源行業中擁有令人印象深刻的背景和經驗，將對 NCEIG 泵部門帶來巨大裨益，他將成為我們高級領導團隊的新成員。

Mark 將在內華達州雷諾任職，並將積極前往集團遍佈全球和國內的各個泵點。憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com



