Des entrepreneurs de Montréal rayonnent au gala national du 24e Défi OSEntreprendre!

QUÉBEC, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercredi soir avait lieu le 24e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux – des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec qui ont été sélectionnés parmi les 49 314 personnes inscrites à cette édition.



Futurpreneur Canada est particulièrement fier d’annoncer que deux projets de la région de Montréal ont rayonné lors de cette soirée animée avec une touche d’humour par Anaïs Favron. Les échanges émouvants sont disponibles sur osentreprendre.quebec.

Volet Création d’entreprise

Pâtisserie Zébulon obtient le 2e prix de la catégorie Commerce. Un entrepreneur qui présente un projet précurseur de pâtisseries fines à partir d’ingrédients végétaux. En plus de sa prestance et de ses compétences en pâtisserie, il possède une connaissance remarquée de son marché et de son produit.

PLAKK obtient le 2e prix de la catégorie Innovations technologique et technique. Ces entrepreneurs-scientifiques ont développé un logiciel infonuagique pour améliorer l’identification des occlusions de l’artère carotide afin de prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Cette solution technologique pourrait offrir des bénéfices importants tant pour les patients que pour le système de santé.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.





