Bombardier reprendra les négociations avec la section locale 712 de l’AIMTA représentant les travailleurs à Dorval et à Saint-Laurent au Québec

MONTRÉAL, 12 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est déçue des résultats du vote, ayant eu lieu cette fin de semaine, des membres de la section locale 712 de l’AIMTA, lesquels n’ont pas ratifié son offre de renouvellement de leur convention collective. Bombardier étudie des options afin de déterminer les prochaines étapes et a confirmé auprès de la section locale 712 de l’AIMTA que les négociations reprendront mardi 14 juin.

L’entreprise est confiante d’être sur la bonne voie et demeure engagée à ce que tous ses employés, y compris ceux membres de la section locale 712 de l’AIMTA et des sites situés dans la région de Montréal où ils travaillent, connaissent un avenir couronné de succès.

Bombardier a un plan de contingence qui sera mis en place dans les sites concernés à Montréal afin de réduire les répercussions sur ses activités opérationnelles de la journée d’étude planifiée par la section locale 712 de l’AIMTA le lundi 13 juin.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

