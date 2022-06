CGG : Sercel Equipe un Nouveau Navire en Corée du Sud avec un Système Complet d'Acquisition Sismique Marine pour la Recherche Sismique 3D

English French

Sercel Equipe un Nouveau Navire en Corée du Sud avec un Système Complet d'Acquisition Sismique Marine pour la Recherche Sismique 3D

Paris, France – le 13 juin 2022

CGG annonce ce jour la vente par Sercel d’un système complet d'acquisition sismique marine à HJ Shipbuilding & Construction, un leader de la construction navale en Corée du Sud. Le contrat prévoit la fourniture d'un système d'enregistrement Seal 428, comprenant des streamers Sentinel®, un système de positionnement des streamers Nautilus® et des sources impulsives haute performance G-Source II. Le système sera livré au cours du premier semestre 2023 pour équiper le R/V TAMHAE3, un navire de recherche sismique 3D/4D conçu pour le Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM).

Tirant parti des capacités uniques de Sentinel, Nautilus et G-Source II, le Seal 428 est le système d'acquisition de données sismiques de haute résolution le plus efficace du marché. Les streamers solides Sentinel offrent le meilleur rapport signal/bruit pour l'acquisition par streamer remorqué et garantissent d'excellentes performances à basse fréquence avec une fiabilité exceptionnelle. Associé au puissant système de positionnement et de contrôle des streamers Nautilus, Sercel offre la meilleure solution d'acquisition sismique marine disponible pour atteindre la meilleure production tout en fournissant une qualité de données supérieure, quel que soit l'environnement ou la profondeur de l’acquisition.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour équiper ce nouveau navire sismique dont la mise en service est prévue en 2024. A travers ce contrat, Sercel confirme sa position de leader mondial dans la conception et la fourniture de solutions d'acquisition sismique marine. Cela reflète également notre engagement fort en faveur d'une innovation permanente afin d'anticiper et de répondre aux exigences de haute technologie que requiert ce secteur. »

