Hashdex renforce ses équipes en Europe et augmente ses encours après un mois

Le gérant d’actifs cryptos brésilien annonce le recrutement d’un directeur des ventes de trackers ETPs





Zurich, New York, Rio de Janeiro, 13 juin 2022 – Hashdex, le nouvel émetteur de trackers (ETPs) sur actifs cryptos admis sur le SIX Swiss Exchange début mai, poursuit son expansion en Europe en recrutant son Senior Sales and Distribution Manager. Benjamin Ittah sera responsable du développement commercial de Hashdex en Europe, un rôle qui couvre aussi bien la distribution des trackers sur actifs cryptos de la firme brésilienne, tels que l’ETP Nasdaq Hashdex récemment coté sur le SIX, que le développement d’un large réseau d’investisseurs institutionnels en Europe.

Avant de rejoindre Hashdex, Benjamin dirigeait le développement commercial en France, au Benelux et à Genève de Tabula depuis la création du gérant d'actifs obligataires londonien en 2018. En tant que membre fondateur de Tabula, Benjamin a accompagné la montée en puissance cet émetteur d'ETFs qui affiche aujourd’hui près d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Avec ce recrutement, Hashdex renforce son équipe européenne, qui comprend déjà Laurent Kssis, Managing Director, un vétéran de l’industrie des ETFs et pionnier des actifs cryptos qui a dirigé XBT Provider AB, une société de Coinshares, et 21shares, ainsi que Dramane Meite, chef de nouveaux produits, un ancien de PIMCO doté d’une grande expérience dans la finance numérique. D’autres ressources stratégiques rejoindront les bureaux de Zurich et de Londres de Hashdex Europe dans les mois à venir.

«Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau membre dans notre équipe européenne de la qualité de Benjamin, commente Marcelo Sampaio, CEO et co-fondateur de Hashdex. L’Europe compte beaucoup pour Hashdex, elle est au cœur de notre stratégie d’expansion internationale.» Laurent Kssis, directeur général de Hashdex Europe ajoute: «Nous sommes fiers que Benjamin nous ait choisi parmi tous les émetteurs d’actifs cryptos pour réaliser son ambition de poursuivre sa carrière prometteuse dans l’industrie. Fort de sa connaissance des ETFs et de la distribution institutionnelle, il sera un élément clé de notre maillage de l’espace économique européen, et saura répondre à l’appétit croissant des investisseurs pour les actifs cryptos en utilisant les trackers crypto de Hashdex déjà établie au Brésil et récemment en Suisse.»

Titulaire d’un MSc en ingénierie statistique et financière, de l’Université Paris Dauphine en France, Benjamin a commencé sa carrière à la Société Générale CIB où il a couvert les clients de la région EMEA sur les produits solutions, Trackers ETP et sur le sales/trading d’ETF à Londres et à Paris.





À propos de Hashdex





Hashdex est un pionnier mondial de la gestion des actifs cryptos. Les produits (ETFs, ETPs, fonds) simples et sécurisés de Hashdex invitent les investisseurs à rejoindre l'industrie crypto en plein essor. La mission de Hashdex est de mettre à disposition des investisseurs les ressources éducatives et les meilleurs actifs cryptos possibles de leur catégorie. L'entreprise a développé avec Nasdaq et lancé le Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) afin de fournir aux investisseurs du monde entier un indice de référence fiable sans égal dans la classe d'actifs cryptos. En 2021, Hashdex a lancé les premiers paniers ETFs cryptos au monde et d'autres produits innovants, permettant à plus de 260 000 investisseurs d'ajouter simplement et en toute sécurité des cryptos à leur portefeuille. Pour plus d'informations, visitez le site www.hashdex.com.

