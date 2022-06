Das Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) gewinnt die GTTC Universities Project Competition 2022

Wir freuen uns, nach sorgfältiger Beurteilung und einem harten Wettkampf bekannt geben zu können, dass der Gewinner der sechsten Auflage der GTTC Universities Project Competition das Instituto Brasileiro de Direito Tributário ist.

June 13, 2022 04:00 ET | Source: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)

Amsterdam, NETHERLANDS