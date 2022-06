L'Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) remporte le concours GTTC Universities Project 2022

English French German

Nous sommes heureux d'annoncer, après une évaluation minutieuse et un concours intense, que le lauréat de la sixième édition du concours GTTC Universities Project est l' Instituto Brasileiro de Direito Tributário.



AMSTERDAM, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe brésilienne a produit des résultats de recherche impressionnants, fournissant non seulement un aperçu détaillé des dispositions des traités brésiliens sur les individus, mais corrélant également ses conclusions avec les moteurs de la politique fiscale internationale brésilienne. Sincères félicitations à l'équipe gagnante !

Nous tenons à remercier toutes les équipes participantes pour leur enthousiasme et leur travail acharné. Merci tout particulièrement aux professeurs qui ont agi en tant que juges, pour avoir consacré autant de temps et d'efforts à préserver les normes élevées du concours.

Inscrivez-vous au concours de l'année prochaine !

La septième édition du concours GTTC Universities Project se concentrera sur la portée et le cadre des conventions fiscales (articles 1 à 4 et 29 à 32 du modèle de l'OCDE). L'objectif sera de déterminer la politique pratique d'une juridiction donnée en matière de conventions fiscales, par rapport au libellé des dispositions pertinentes des modèles de l'OCDE/ONU et de leurs commentaires.

Les équipes élaboreront un document de travail sur ce sujet conformément aux directives fournies. Les meilleures équipes feront une présentation orale de leurs résultats lors de la finale à la fin de l'année universitaire.

Les universités souhaitant participer doivent envoyer un e-mail ici . Nous sommes impatients de recevoir vos candidatures !

À propos du concours GTTC Universities Project

Ce concours encourage la recherche en droit fiscal international parmi les étudiants universitaires. Des équipes d'universités de 20 à 30 pays mènent des recherches sur un sujet fiscal spécifique. L'IBFD décerne un prix prestigieux à l'équipe qui fournit les résultats de recherche les plus remarquables.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

