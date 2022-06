Het gedecentraliseerde xx network maakt echt vertrouwelijke online hulp mogelijk

LOS ANGELES, June 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- xx network, 's werelds eerste echt private en gedecentraliseerde netwerk voor communicatie en betalingen, kondigde vandaag plannen aan voor een Elixxir Platform dat zal bestaan uit een dApp-ecosysteem, dat een verscheidenheid aan gedecentraliseerde apps zal bieden die zijn gebouwd met het oog op privacy in een groot aantal verticals. Belangrijke bijdragen om de ontwikkeling te stimuleren worden verstrekt door de xx Foundation, een organisatie die het xx-netwerk ondersteunt.



Eerder dit jaar werd bekend dat de non-profitorganisatie Crisis Text Line al haar klantgegevens in "geanonimiseerde" vorm deelt met een partner met winstoogmerk, Loris.ai. Deze partner gebr fuikt die gegevens via machine learning "om de klantenservice menselijker, empathischer en schaalbaarder te maken". Loris financiert CTL, en CTL heeft een eigendomsbelang in Loris. Gegevens verzameld van kwetsbare mensen met problemen werden gebruikt om te werken aan betere bots.

Maar het CTL-Loris-schandaal is slechts het topje van een immense ijsberg: het gebrek aan echte online privacy in onze interacties met een reeks bedrijven, waaronder zorgverzekeraars en zoekmachines. Op de vraag welke veranderingen zij het liefst zouden zien, waren de respondenten van een recente enquête over de toekomst van het internet het er massaal over eens dat zij een netwerk willen waar "het gemakkelijker is om privacy te beschermen", waar zij "meer controle hebben over hoe gegevens worden gebruikt" en waar zij een algehele vermindering zien van "het aantal advertenties". Over het geheel genomen heeft 70% van de consumenten "niet het gevoel dat ze controle hebben over hoe websites hun persoonsgegevens gebruiken". Dit zijn de belangrijkste kwaliteiten die mensen hopen te zien in wat we nu Web 3.0 noemen.

xx network gebruikt technologie om de toekomst van persoonsgegevens veilig te stellen. De private communicatielaag van het netwerk biedt quantumveilige end-to-end-encryptie naast "metadata shredding", wat inhoudt dat alle gegevens over wie, wanneer, hoe vaak en waar vandaan berichten worden verstuurd, wordt vernietigd. Deze technologie maakt xx network tot een ideaal platform voor een echt anonieme hulplijn. Ontwikkelaars hebben het sjabloon voor een dergelijke toepassing onderhand opgezet op basis van de open source van xx messenger, evenals als xx network zelf.

David Chaum, oprichter van het xx network, uitvinder van cMix en digitale valuta, is stellig: "Het xx netwerkteam heeft de basis gelegd voor Web3", aldus de oprichter. "Geen hype of vage beloftes meer, Web3 bestaat al. Nu kunnen ontwikkelaars en makers die zich inzetten voor een echt gedecentraliseerd, democratisch internet waarbij privacy wordt beschermd zich aansluiten bij de gemeenschap en van deze hieruit verder uitbouwen."

Om deze op privacy gebaseerde dApps te ondersteunen, bereidt de xx Foundation zich voor om miljoenen dollars aan financiering te verstrekken om onafhankelijke ontwikkeling op de volgende gebieden mogelijk te maken:

Privé communicatie

Push-to-talk-communicatie via de cMix van xx network

Privé berichten naar gebruikers van andere berichtendiensten

Privéplanning van evenementen zonder individuele roosters vrij te geven

Geheim delen van privésleutels of wachtwoorden voor herstel

Afgeschermde hulpdiensten

Gezondheidsadvies voor vrouwen

Verdediging van burgerrechten

Klokkenluiders

Huishoudelijk geweld

Bescherming van privact

Toegang tot elke RSS feed met behoud van anonimiteit

Zoeken op Wikipedia, Wolfram Alpha, Google, en vele andere websites met behoud van privacy

Privé social media

Echt anonieme forums en chatrooms

Metadata-beschermd tweeten onder een pseudoniem

"Piratenradio": anonieme uitzending van audiocontent



Cryptovaluta en financiën

Metadata-beschermde betalingen met xx coin en andere cryptovaluta

Geauthenticeerd en privé delen van protemonnee-adressen

De xx Foundation nodigt iedereen uit om een subsidie aan te vragen van het xx Foundation Grant Program om deze uitermate private dApps te ontwikkelen om op het xx network te draaien. De Foundation is op zoek naar zowel ervaren als nieuwe ontwikkelaars om het unieke platform dat het netwerk biedt, verder te ontwikkelen. Aanvullende informatie wordt in de komende weken bekendgemaakt op de Twitter-account van xx network. Volg op @xx_network .

De xx Foundation steunt het recht op waardeoverdracht waar en wanneer dat nodig is en het recht op controle van de eigen gegevens en persoonlijke informatie. De Foundation is erop gericht de invoering van privacy op Web3 te helpen bespoedigen door de groei van xx network te ondersteunen.

xx network is een nieuw soort platform dat een beschermde digitale omgeving biedt waar de gebruikers op een veilige en private manier ideeën kunnen delen en waarde kunnen uitwisselen. Het xx network is een doorbraak op het gebied van privacybescherming: blockchain van de eerste laag die bescherming biedt tegen cryptografie-doorbrekende quantumcomputing. Het platform gebouwd door een internationaal team onder leiding van David Chaum, de oprichter van cryptovaluta en CEO van Privategrity, de ontwikkelaar van xx messenger. Voor meer informatie bezoekt u https://xx.network/ .

