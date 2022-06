LONDRES, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vector.ai, la plateforme de productivité pour les transitaires, a annoncé aujourd'hui que HBI , un transitaire spécialisé dans le transport maritime et aérien, était désormais un nouveau client. La technologie de Vector.ai permettra d'automatiser les flux de travail dans les opérations de comptes fournisseurs, de douane et de pré-alerte de HBI.



Cette décision vise à soutenir les plans d'expansion mondiale de HBI en renforçant son évolutivité et sa flexibilité opérationnelles au cours de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire récente de la chaîne d'approvisionnement. « L'ère des perturbations » a été caractérisée par des turbulences persistantes liées à la COVID-19, au conflit russo-ukrainien et à la montée des tensions concernant la détention et les frais de surestaries. La plateforme Vector.ai permettra à HBI d'intégrer l'automatisation tout au long du cycle de vie des expéditions et de permettre à son équipe de fournir un service client exceptionnel dans des conditions de commercialisation en évolution rapide.

« Nous sommes ravis que HBI tire parti de la technologie Vector.ai pour accroître son efficacité opérationnelle et contribuer à son expansion internationale passionnante », a déclaré James Coombes, cofondateur et président-directeur général de Vector.ai. « Les expéditeurs sont de plus en plus avertis quant à la recherche de partenaires stratégiques, qui associent une expertise de domaine de premier ordre à des outils adéquats pour gérer la volatilité de la chaîne d'approvisionnement. HBI le reconnaît. »

La solution de Vector.ai utilisera l'intelligence artificielle pour comprendre, trier et agir sur les données d'expédition entrantes, ce qui permettra aux opérateurs de HBI d'économiser d'innombrables heures de recherche d'informations, de saisie manuelle dans les systèmes et de rapprochement avec les systèmes en aval. Le traitement continu et en temps réel de la plateforme permettra aux opérateurs de HBI de traiter les expéditions plus rapidement et avec plus de certitude pour leurs clients.

Pierre Desnottes, directeur de l'exploitation chez HBI, a ajouté : « La technologie est un moteur essentiel de la croissance. Elle nous permet de construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus flexibles, ce qui est particulièrement important dans le paysage tumultueux d'aujourd'hui. Vector.ai propose une plateforme complète équipée pour gérer un large éventail de processus opérationnels, ce qui permettra à notre équipe de consacrer plus de temps à l'optimisation de la satisfaction des clients. »

L'utilisation par HBI de la suite de fonctionnalités de Vector.ai sera initialement lancée au siège français de la société avec pour objectif de mettre en œuvre les outils d'automatisation à l'échelle mondiale, dans toutes les opérations de transfert.

À propos de Vector.ai

Vector.ai est un système d'exploitation automatisé pour les transitaires. Des réservations aux flux de travail des comptes fournisseurs, la solution vise à automatiser entièrement le cycle de vie des expéditions. Bénéficiant de la confiance de certains des plus grands transitaires multinationaux au monde, la plateforme Vector.ai gère plus de 1,3 million de transactions par mois et est déployée auprès de milliers d'utilisateurs dans plus de 20 pays d'Europe, d'Asie, d'Australasie et aux États-Unis.

À propos de HBI

Le groupe HBI est un transitaire indépendant doté d'une expertise reconnue de plus de quarante ans, spécialisé dans le transport maritime et aérien. Basée à Marseille, HBI possède des succursales dans les principaux sites et hubs logistiques français qui s'étendent dans le monde entier et couvrent les régions d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord.

Contact auprès des médias :

Tyler Thornton

LeadCoverage

tyler@leadcoverage.com