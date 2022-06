Korrektion til selskabsmeddelelse: Resultat af tegning – Indeks High Yield Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest

Selskabsmeddelelsen offentliggjort den 10. juni 2022 er korrigeret med forventet 1. handelsdag på NASDAQ Copenhagen A/S

Tegningsperioden for udbud af Indeks High Yield Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest er afsluttet den 9. juni 2022 kl. 16.00.

Resultatet blev følgende:

PFA Invest afdeling ISIN-kode Antal investorer Antal andele stk. Formue i kr. Indeks High Yield Obligationer DK0061804424 1 9.940.358 1.000.000.014,80

PFA Pension, forsikringsaktieselskab har tegnet for 1.000.000.014,80 kr. i afdelingen og indgår som investor i ovenstående resultat af tegningen. Andele i afdelingerne var udbudt til tegning til kurs 100,60.

Andele i afdelingen søges optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S når der er tilstrækkelige investorer i afdelingen til at opfylde spredningskravet.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S