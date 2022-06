On prend ça cool : Les Thés DAVIDsTEA lancent une nouvelle innovation avec les thés glacés Infusion à froid prêts en un éclair

English French

MONTRÉAL, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer le lancement de leur collection innovatrice de thés Infusion à froid pour l’été 2022. De tout nouveaux mélanges et accessoires sont offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, de même qu’en ligne à davidstea.com .



Les Thés DAVIDsTEA plongent dans l’été avec leur version innovatrice du thé glacé Infusion à froid. Alors que la plupart des thés à infusion à froid en feuilles sur le marché prennent plus de 8 heures à infuser, ceux de Les Thés DAVIDsTEA sont parmi les plus rapides qui soient : alors qu’ils prenaient 1,5 h dans la version précédente, leurs nouveaux thés Infusion à froid s’infusent en seulement 10 minutes. Faits d’ingrédients naturels et sans arôme artificiel, ces mélanges spécialement développés sont formulés de manière à extraire la saveur très rapidement, afin d’obtenir un thé savoureux, vif et soyeux, sans aucune amertume.

Les nouvelles innovations de thés Infusion à froid de la marque sont disponibles en trois saveurs fraîches et fruitées : Kiwi et fraise, Citron classique et Pêche passion. Et, pour la toute première fois, ils sont offerts en deux formats : thé en feuilles ET en sachets. Comme vous pouvez vous passer d’eau chaude, d’électricité ou de glace pour infuser ces thés, ils peuvent être savourés n’importe où, n’importe quand.

« Le thé Infusion à froid est une excellente façon de siroter du thé tout l’été », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Que vous soyez en camping ou au parc, ou que vous recherchiez simplement une façon rapide d’infuser une boisson saine et savoureuse sur le pouce, notre Collection Infusion à froid, à infusion ultra-rapide, est ce qu’il vous faut! »

Découvrez la Collection Infusion à froid

Kiwi et fraise (thé vert) : Fraise sucrée avec une touche punchée de kiwi. Revivez vos souvenirs d'été les plus précieux avec ce thé vert naturellement aromatisé regorgeant de notes de fraises mûres et de jus de kiwi suret.





Citron classique (thé noir) : Ce n'est pas pour rien que le thé noir au citron est un classique; comme votre short de jean préféré, il ne se démode jamais. Savourez un mélange parfait de citrons vifs et sucrés, comme une véritable bouffée d'air frais par une chaude journée d'été.





Pêche passion (tisane) : Vos partys de piscine ne seront plus jamais les mêmes. Réinventez votre été avec cette infusion à froid sans caféine regorgeant de nectar de pêches et de fruits de la passion tropicaux. À siroter toute la journée... ou toute la nuit.





Bouteille pour infusion à froid 28 oz : Faite de verre borosilicaté cristallin, cette bouteille est conçue spécialement pour infuser votre thé... à froid! De plus, elle est sans plastique et dotée d'un filtre amovible pour un nettoyage facile. En quelques minutes, votre boisson préférée est prête à être savourée!



La Collection Infusion à froid est offerte en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 500 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour des demandes médias, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f671757d-63cf-4fa5-b930-c64066d9069b/fr