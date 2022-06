English Finnish

Muutoksia Marimekon johdossa – Noora Laurila Region West -alueen myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi



Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 13.6.2022 klo 16.00

Noora Laurila, 39, on nimitetty Marimekon Region West -maantieteellisen alueen myyntijohtajaksi (Senior Vice President, Sales, Region West) ja johtoryhmän jäseneksi. Noora aloittaa tehtävässä 14.9.2022 ja raportoi toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kaskolle.

Kauppatieteiden maisteri Noora Laurila siirtyy Marimekkoon L’Oréalilta, jossa hän on työskennellyt erilaisissa kaupallisissa johto- ja avaintehtävissä Suomessa ja Pohjoismaissa vuodesta 2008. Tällä hetkellä Pohjoismaiden liiketoiminnan kehityksestä vastaavalla Laurilalla on laaja-alainen kaupallinen osaaminen ja kokemus myynnin, tuoteportfolion ja brändin johtamisesta ja kehittämisestä.

Marimekko on päättänyt muuttaa myynnin johtamismalliaan niin, että jatkossa johtoryhmässä yksi henkilö vastaa Region West -maantieteellisen alueen myynnistä ja toinen Region East -alueen myynnistä. Region West -maantieteelliseen alueeseen kuuluvat yhtiön markkina-alueista Suomi, Skandinavia, EMEA sekä Pohjois-Amerikka ja Region East -alueeseen puolestaan Aasian-Tyynenmeren alue. Rekrytointi Marimekon Senior Vice President, Region East -tehtävään on käynnissä.

”Marimekon kannattava kasvu on edennyt viime vuosina hyvin koronaviruspandemiasta huolimatta. Tämä muutos myynnin johtamismallissa vahvistaa entisestään Marimekon kansainvälisen kasvun edellytyksiä mahdollistaessaan entistä vahvemman tuen yhtiön erilaisilla liiketoimintamalleilla toimiville ja brändin eri kehitysvaiheissa oleville päämarkkina-alueille”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo.

”Olen innoissani voidessani toivottaa Nooran tervetulleeksi Marimekko-tiimiin. Nooran kokonaisvaltainen kaupallinen osaaminen ja monipuolinen kokemus myynnin, markkinoinnin sekä tuoteportfolion johtamisesta yhdessä maailman johtavista bränditaloista tukee meitä työssämme kiihdyttää Marimekon kasvua ja puhutella yhä laajempaa globaalia asiakaskuntaa”, Alahuhta-Kasko jatkaa.

Marimekko kertoi 2.5.2022, että myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Dan Trapp jättää tehtävänsä 2.8.2022 henkilökohtaisista syistä aloittaakseen urheiluvälinealan konsultointitoimiston Bordeaux’ssa Ranskassa.

Kuva: Noora Laurila

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.