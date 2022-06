Eureka Solutions recrute une dizaine de collaborateurs en 2022

Eureka-Solutions, éditeur du logiciel Eureka ERP, annonce l'ouverture de 11 postes pour intégrer de nouveaux experts au sein de ses équipes de développeurs (4), de consultants (4), de chefs de projets (2) et d’ingénieurs d’affaires (1).

Depuis plus de quarante ans, Eureka-Solutions est le partenaire ERP des PME/PMI et ETI et propose des solutions de gestion performantes et éprouvées.

Eureka-Solutions connait une croissance régulière de ses activités. Pour l'accompagner dans son développement, l'entreprise recherche 11 talents confirmés. En rejoignant l'équipe, les nouveaux collaborateurs participeront à la transformation numérique des clients tout en poursuivant la volonté d'innovation de l'entreprise.

Pour recruter les meilleurs et les fidéliser, Eureka Solutions offre des conditions de travail attractives, la possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine (avec fourniture des outils IT adéquats) et de formations continues pour parfaitement maitriser les solutions existantes.

Pour postuler chez Eureka Solutions, rendez-vous sur : https://www.eureka-solutions.fr/recrutement/

Henri STUCKERT chez Eureka Solutions : « En recrutant de nouveaux talents, nous allons accompagner notre très forte croissance et mener à bien les différents projets qui nous sont confiés par nos clients. La performance de notre offre est un accélérateur majeur qui nous permet de répondre précisément aux nouveaux besoins du marché. Nous proposons à nos différents collaborateurs des conditions de travail attractives au sein d'une équipe d'experts. Travailler chez Eureka Solutions est une opportunité unique d'évoluer chez un éditeur de référence qui positionne l'innovation et l'humain comme des données centrales dans sa stratégie de développement. »