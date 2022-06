Oxalys renforce sa stratégie de partenariats

L’éditeur Oxalys accélère sur les partenariats pour soutenir son développement en France et à l’international.

Déployé dans 35 pays dans le monde, Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, est le partenaire privilégié des PME et ETI. Ses solutions permettent de digitaliser l’intégralité du processus achats et engagements : Sourcing et Contrats, Approvisionnements et Factures, Relations fournisseuses et Pilotage Achats. Oxalys se distingue par ses solutions configurables et évolutives ainsi que son accompagnement client basé sur la proximité et l’agilité, adaptable à la culture de l’entreprise.

L’éditeur, qui dispose déjà de partenaires, met en place une stratégie d’accélération des partenariats pour construire un écosystème pour s’entourer d’intégrateurs, de revendeurs, de cabinets de conseil ou encore d’apporteurs d’affaires. L’objectif étant de placer le déploiement de son logiciel au cœur d’une transformation digitale maîtrisée et optimale auprès des PME et ETI, chaque partenaire intervenant dans son cœur d’expertise. Ce modèle de vente est effectif en France, mais également à l’international où plus qu’ailleurs, un accompagnement de proximité est nécessaire pour que les projets mis en œuvre soient générateurs de succès et de plus-value pour les utilisateurs.

Pour s’assurer que les partenaires soient toujours formés aux différentes évolutions de son offre, Oxalys a lancé son programme Oxalys Academy. Ce dernier déploie le programme de formation auprès des commerciaux et des consultants des partenaires, assure un accompagnement durant les premières interventions et un suivi régulier au-delà. Cet ensemble de ressources constitue un élément structurant de la démarche partenariale initiée par Oxalys.

Laurent Guillot, Directeur Général d’Oxalys « Fort de plus d'une centaine de clients, nous nous positionnons comme l’un des acteurs les plus dynamiques de notre marché. Notre stratégie de croissance nous amène à faire évoluer toute notre organisation, dont notre approche commerciale. Le renforcement de notre stratégie de distribution indirectepartenariats s’inscrit dans cette démarche et va nous permettre de passer rapidement à une autre échelle en travaillant en proximité avec nos partenaires. Ces derniers pourront ainsi renforcer leur avantage concurrentiel en accompagnant leurs clients dans leurs processus de digitalisation des achats. Les clients accèderont alors à des bénéfices opérationnels concrets. De notre côté, nous pourrons nous concentrer sur l’évolution de nos solutions, continuer d’innover et amplifier notre déploiement à l’international. »