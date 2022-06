TELUS investit 9 millions de dollars dans les MRC de Mékinac et des Chenaux pour le déploiement de ses réseaux PureFibre et 5G

English French

99 pour cent des ménages du territoire servi par TELUS ont déjà accès au réseau PureFibre pour travailler, s’éduquer, se divertir et accéder aux soins de santé virtuels



TELUS construit un nouveau site 5G à Saint-Adelphe pour bonifier la couverture sans fil

TROIS-RIVIÈRES, Québec, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce un investissement privé de 9 millions de dollars dans les MRC (municipalités régionales de comté) de Mékinac et des Chenaux et déploie son réseau PureFibre dans les communautés de Batiscan, Hérouxville, Saint-Adelphe et Sainte-Geneviève-de-Batiscan cette année. L’entreprise étend également la couverture de son réseau 5G avec la construction d’un nouveau site sans fil à Saint-Adelphe. Cet investissement massif contribuera ainsi à combler le fossé numérique en stimulant l’innovation numérique des entreprises locales, en favorisant le rayonnement de l’industrie du tourisme, en attirant de jeunes travailleurs et familles et en accélérant le développement des services virtuels en santé et en éducation.

« Les 6 000 membres de notre équipe au Québec utilisent la technologie pour créer un futur meilleur en comblant le fossé numérique grâce à nos réseaux de classe mondiale, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Déjà, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire que nous servons au Québec ont accès à notre réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investissements avec l’objectif de connecter l’ensemble des ménages à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Nous saluons également l’engagement du gouvernement du Québec à bonifier la couverture sans fil de nos régions avec un investissement de 50 millions de dollars prévu dans leur plus récent budget. De nos jours, la connectivité haute vitesse n’est plus seulement une commodité : c’est un outil indispensable pour travailler, nous divertir, apprendre ou avoir accès à de meilleurs soins de santé. Surtout, elle permet à nos régions de se développer, d’accélérer leur transition environnementale et de contribuer au rayonnement de leurs attraits. »

L’investissement de TELUS permettra d’accélérer les projets suivants :

Déploiement du réseau PureFibre à 1 700 familles et entreprises de Batiscan, Hérouxville, Saint-Adelphe et Sainte-Geneviève-de-Batiscan d’ici septembre 2022. Ces foyers auront accès à la fibre optique à la maison, soit la technologie Internet la plus rapide et fiable au monde. Elle offre des vitesses symétriques ultra rapides et une bande passante quasi illimitée permettant à toute la maisonnée de visionner du contenu, jouer à des jeux vidéo et travailler en visioconférence en simultané. Le réseau PureFibre propulse également toute la gamme supérieure de produits et services résidentiels de TELUS qui inclut une vaste sélection de services en santé ainsi que des solutions évoluées de sécurité, de domotique et de divertissement.





afin d’étendre la couverture 5G dans la communauté. Au fil de son évolution, la technologie 5G contribuera à rendre nos villes plus intelligentes et plus vertes, à transformer l’agriculture, à améliorer les soins de santé, et à accélérer les possibilités de la maison connectée et des voitures autonomes. Appui continu aux organismes et aux familles en situation de vulnérabilité de la Mauricie. Depuis 2000, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont versé 85 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et consacré 1,1 million d’heures de bénévolat à des organismes caritatifs et communautaires dont le Centre de Pédiatrie sociale de Trois-Rivières. De plus, les programmes Mobilité pour l’avenir et Internet pour l’avenir permettent aux jeunes en situation de vulnérabilité, aux personnes âgées, aux familles et aux personnes handicapées de bénéficier de services à moindre coût.



Citations

« 2022 sera l’année où Saint-Adelphe passera à l’ère numérique avec l’arrivée de la connectivité haute vitesse et sans fil qui était tant attendue, souligne Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe. De nos jours, Internet haute vitesse est la pierre angulaire du développement économique des régions. Notre municipalité pourra désormais rivaliser avec les grands centres urbains et attirer et ramener des jeunes familles pour s’y établir. De plus, nos entreprises agricoles et industrielles seront encore plus performantes et compétitives dans un marché en constante évolution. Nous aurons tous les outils en main pour bonifier notre offre touristique et séduire les voyageurs dans notre beau coin de pays Mékinacois en Mauricie. Ainsi, ces investissements majeurs de TELUS contribueront grandement à améliorer la qualité de vie et la sécurité des Adelphiens et des Adelphiennes. »





« Nous nous réjouissons de l’investissement de TELUS pour bonifier la connectivité cellulaire à Saint-Adelphe puisqu’elle apportera plus de sécurité et flexibilité dans nos déplacements, notre travail et notre vie quotidienne, souligne Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac. La technologie est devenue un outil indispensable, surtout depuis la pandémie, et nous encourageons tout investissement qui permettra aux communautés de notre MRC d’être plus connectées, dynamiques, et de se tourner vers l’avenir. »





« Nous sommes très heureux d’apprendre qu’une meilleure desserte de services numériques sera bientôt disponible pour les citoyens de Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, souligne Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux. La pandémie a mis en évidence les besoins de nos concitoyens de bénéficier d’infrastructures numériques de qualité. »



Des investissements continus pour un futur meilleur

D’ici 2026, TELUS prévoit investir 70 milliards de dollars au Canada, dont 11 milliards de dollars dans l’économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial. Dans le cadre du volet Éclair I de l’Opération haute vitesse, les gouvernements provincial et fédéral ont octroyé 26 millions de dollars à TELUS pour le déploiement d’Internet haute vitesse à près de 5 000 foyers. L’investissement supplémentaire de TELUS permettra de connecter 25 000 familles et entreprises additionnelles au réseau PureFibre d’ici l’automne 2022 dans les régions de l’Est du Québec, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et de l’Estrie.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2022, publiées le 10 février 2022 dans le cadre du quatrième trimestre financier de 2021 de l’entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris sur les plans d’investissements d’infrastructure, d’activités opérationnelles et de spectre de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu’elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs (comme les décisions et faits nouveaux en matière de réglementation, l’environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, nos résultats opérationnels et financiers et notre capacité à réaliser des activités de financement) pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation diffèrent considérablement de ce qui était anticipé dans les énoncés prospectifs.

Par conséquent, ce communiqué et les énoncés prospectifs qu’il contient sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de 2021 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

