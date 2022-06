FXCM bei den Global Forex Awards B2B 2022 als bester Retail-Forex-Broker in Europa ausgezeichnet

BERLIN, June 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die FXCM Group, LLC (‚FXCM Group‘ oder ‚FXCM‘), ein führender internationaler Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen, ist auf den 2022 Global Forex Awards – B2B als „Best Retail Forex Broker in Europe“ ausgezeichnet worden.

FXCM hat die Auszeichnung nach einer öffentlichen Abstimmung der FX-Community erhalten und wurde damit als Anbieter des besten Allround-Retail-FX-Pakets und -Erlebnisses gewürdigt. Die Global Forex Awards – B2B feiern mittlerweile in ihrem dritten Jahr Devisen- und verwandte Firmen aus der ganzen Welt, welche die Innovationsgrenzen bei B2B-Devisenhandelslösungen verschieben.

FXCM hat seine Dienste im Jahr 2022 kontinuierlich erweitert und unterstreicht damit sein Engagement für den Ansatz „Kunden an erster Stelle, von Händlern ermöglicht“. Neben der Erweiterung des CFD-Angebots durch die Verdoppelung des französischen, deutschen und britischen Aktienangebots hat das Unternehmen zudem den australischen Einzelaktien-CFD-Handel ohne Datengebühren und Provisionen* eingeführt, um den Service für seine Kunden zu verbessern.

Brendan Callan, CEO von FXCM, sagte: „Es ist immer lohnend, wenn die harte Arbeit Ihres Teams und die Qualität Ihres Angebots von der breiteren FX-Community anerkannt werden. Wir sind stolz auf unseren kunden- und händlerorientierten Ansatz, der es uns ermöglicht, kontinuierlich diversifizierte Produkte, neue Funktionen und letztlich die Handelserfahrung anzubieten, die unsere Kunden verdienen. Auszeichnungen wie diese spiegeln die Hingabe und das Engagement unseres globalen Teams wider, und ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz danken, mit dem sie sicherstellen, dass FXCM der bevorzugte FX-Broker für Privatkunden bleibt.“

Diese Auszeichnung folgt auf die zahlreichen Preise, die FXCM im vergangenen Jahr eingeheimst hat, darunter „Best Zero Commission Broker“ bei den ADVFN Awards 2022, „Best Forex Trading Platform Award“ bei den Shares Awards 2021, „Most Transparent Forex Broker in Europe“, „Best Forex Trading Platform in Europe“ und „Best Forex Mobile Trading Platform / App Provider Globally“ bei den Global Forex Awards sowie „Best FX Platform“ bei den Online Personal Wealth Awards 2021.

*Zero Commission: FXCM kann für die Ausführung von Kundengeschäften auf verschiedene Arten entschädigt werden. Dazu gehören unter anderem: Spreads, die Erhebung von Provisionen bei Eröffnung und Abschluss eines Geschäfts, ein Aufschlag bei Rollover usw. Die kommissionsbasierte Preisgestaltung gilt für Active Trader-Kontotypen.

Über FXCM:



FXCM ist ein führender Anbieter in den Bereichen Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globalen Händlern Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Handelstools anbietet, exzellente Lehrkräfte für das Thema Handel einstellt, strenge Finanzstandards erfüllt und sich um die beste Online-Handelserfahrung auf dem Markt bemüht. Die Kunden haben den Vorteil des mobilen Handels, der One-Click-Auftragsausführung und des Handels unter Nutzung von Echtzeit-Charts. Darüber hinaus bietet FXCM Weiterbildungskurse zum Devisenhandel an und stellt Handelstools, eigene Daten und erstklassige Ressourcen zur Verfügung. FXCM Pro bietet Privatkunden-Brokern, kleinen Hedgefonds und Banken in Schwellenländern Zugang zu Großhandelsgeschäften und Liquidität, während es Fonds mit hoher und mittlerer Frequenz Zugang zu Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime bietet. FXCM ist ein Unternehmen von Leucadia.

