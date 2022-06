First Tin Plc: Eigengeschäft von Führungskraft

First Tin Plc



(„First Tin“ oder „das Unternehmen“)

Eigengeschäft von Führungskraft

LONDON, June 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Tin, ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien, gibt bekannt, dass es darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass Herr Thomas Buenger, Chief Executive Officer im Unternehmen, am Freitag, den 10. Juni 2022 500.000 Aktien von First Tin zum Preis von 0,22 Euro je Aktie gekauft hat.

Infolge dieses Geschäfts besitzt Thomas Buenger eine wirtschaftliche Beteiligung von 2.510.400 Stammaktien. Dies entspricht 0,95 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft.

MELDUNG UND ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE VON GESCHÄFTEN VON PERSONEN, DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, SOWIE VON ENG MIT DIESEN VERBUNDENEN PERSONEN

1. Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt/Person, die eng mit dieser verbunden ist



a) Name: Thomas Buenger



2. Grund der Meldung



a) Position/Status: Chief Executive Officer



b) Erstmeldung/Berichtigung: Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name: First Tin PLC



b) LEI: LEI: 984500CSA7TBE3FB7C63



4. Angaben zu dem/den Geschäft(en): Dieser Abschnitt ist für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden, zu wiederholen



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments:



Kennung: GB00BNR45554



Stammaktien zu je 0,1 Pence b) Art des Geschäfts:



Kauf von Stammaktien c) Preis(e) und Volumen:



Preis(e) Volumen



0,22 Euro-Cent 500.000



d) Aggregierte Informationen: Einzelgeschäft wie unter 4 c) oben



Aggregiertes Volumen: Preis(e)



Volumen Preis: 0,22 Euro-Cent



500.000 e) Datum der Transaktion: 10.06.2022



f) Ort des Geschäfts: Börse Frankfurt





First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team angesehener Zinnspezialisten geleitet wird. Ziel des Unternehmens ist es, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden. Zu diesem Zweck erschließt es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien.

Zinn ist ein unabdingbares Metall, das für alle Pläne zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, in Europa jedoch nur wenig vorhanden ist. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage in Verbindung mit der Verknappung dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zeit ein anhaltendes Marktdefizit aufweist. Das Risiko für die Vermögenswerte des Unternehmens wurde durch bis heute andauernde umfangreiche Arbeiten erheblich gesenkt.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der höchsten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale Wende im Bereich saubere Energie und Technologien durch eine gesicherte Versorgung voranzutreiben.