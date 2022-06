2022-06-13 TIVOLY - FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 13 juin 2022 – 18h30







Fin du contrat de liquidité





La société TIVOLY et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 19 juillet 2018.

Cette résiliation a pris effet le 13 juin 2022 au soir.

A cette date du 13 juin 2022 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 269 titres

67 065,98 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 068 titres

50 634,28 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 19 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

4 769 titres

87 404,00 euros en espèces.

A la suite de la clôture du contrat de liquidité, les titres et espèces ont été transférés à la Société.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com





E. FRANIAU J.GACOIN / V.BOIVIN

Directrice financière Groupe tivoly@aelium.fr

Evelyne.franiau@tivoly.com + 33 (0)1 75 77 54 65

+ 33 (0)4 79 89 59 59

