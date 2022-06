English French

Communiqué de presse

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE PUBLICATION, DIFFUSION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE

Atos projette de céder la totalité de sa participation dans Worldline

Paris, le 13 juin 2022 - Atos prévoit de céder la totalité de sa participation dans Worldline d’environ 7,0 millions d’actions représentant environ 2,5% du capital de Worldline. La cession va être réalisée dans le dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels avec effet immédiat (le « Placement »).

Atos va concomitamment mettre en place un instrument dérivé avec Goldman Sachs Bank Europe SE dans le but de couvrir son exposition résiduelle à l’action Worldline liée aux obligations échangeables à échéance 2024, émises en 2019. Goldman Sachs Bank Europe SE, en tant que contrepartie de l’instrument dérivé, couvrira sa position en acquérant des actions Worldline dans le cadre du placement, en plaçant un ordre dans le livre d’ordre.

A l’issue du Placement, Atos ne sera plus actionnaire de Worldline.

Goldman Sachs Bank Europe SE agit en tant que teneur de livre du Placement et contrepartie de la transaction dérivée. Rothschild & Co agit en tant que conseil financier.

Les conditions définitives du Placement devraient être annoncées au plus tard le 14 juin 2022. Le règlement-livraison du Placement devrait avoir lieu le 16 juin 2022.

***

Contacts :

Avertissement

Ce communiqué de presse est seulement à titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et l’offre des actions Worldline ne constitue pas une offre publique à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la France.

Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.

Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.

Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Worldline ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Worldline. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité d’Atos.

