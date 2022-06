English French

Acquisition de titres par New Gen Holding par voie d’apports en nature et d’achat de titres auprès d’actionnaires financiers minoritaires de Generix Group (GENX - FR0010501692).

Paris, le 13 juin 2022 – Faisant suite à la conclusion d’un protocole d’investissement le 25 mai 2022 (le « Protocole »), entre Generix Group, ses principaux dirigeants, dont Monsieur Jean-Charles Deconninck, Madame Aïda Collette-Sène, Monsieur Ludovic Luzza et Monsieur Philippe Seguin (les « Dirigeants »), Pléiade Investissement et ses dirigeants (« Pléiade ») et les fonds gérés par Montefiore Investment (« Montefiore ») annoncée par un précédent communiqué en date du même jour, les Dirigeants, Pléiade et Montefiore annoncent que New Gen Holding a acquis, en date de ce jour, 2.977.942 actions Generix Group représentant 13,1% du capital (11,0% sur une base pleinement diluée) et 12,7% des droits de vote de cette dernière auprès d’actionnaires financiers minoritaires de Generix Group (l’ « Acquisition »).

L’Acquisition, effectuée conformément aux stipulations du Protocole dans le cadre du projet de dépôt d’une offre publique financée par Montefiore (l’« Offre Publique ») (l’ « Opération »), a été réalisée par voie d’apports en nature et de cessions, à raison de :

539.653 actions Generix Group, représentant 2,38% du capital (1,99% sur une base pleinement diluée) et 2,37% des droits de vote de cette dernière, acquis par voie d’apport en nature par les associés de Pléiade à New Gen Holding ; et





2.438.289 actions Generix Group, représentant 10,74% du capital (8,98% sur une base pleinement diluée) et 10,29% des droits de vote de cette dernière, acquis par voie de cession par New Gen Holding auprès d’actionnaires financiers minoritaires.





Pléiade, les Dirigeants et Montefiore ont également conclu ce jour un pacte d’actionnaires prévoyant notamment les règles régissant leurs relations au sein de New Gen ainsi que sa gouvernance, qui restera contrôlée exclusivement par Pléiade jusqu’à la clôture de l’Offre Publique, et pourrait être contrôlée de manière conjointe avec Montefiore suivant les résultats de l’Offre Publique, conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre des précédents communiqués.

A la suite de l’Acquisition, le projet de note d’information dans le cadre de l’Offre Publique sera déposé avant le 17 juin prochain.

Les parties informeront le marché de la réalisation de ces différentes étapes.

Pièce jointe