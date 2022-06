L'Association canadienne du vapotage : La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) n'est plus adaptée à sa finalité

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, un article publié dans The Lancet a remis en question la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Les auteurs affirment que "la CCLAT n'est plus adaptée à son objectif, en particulier pour les pays à faible revenu. Ni l'OMS ni la CCLAT ne sont fondées sur les données les plus récentes concernant le rôle des dispositifs innovants d'administration de nicotine pour faciliter la transition des cigarettes vers des produits beaucoup moins nocifs. De même, l'accent mis sur le vapotage chez les jeunes, dont la plupart sont expérimentaux, détourne l'attention de l'objectif crucial de santé publique qu'est la réduction des décès dus à la cigarette chez les adultes."



Après des années de réduction modeste de la prévalence du tabagisme, il est clair que les méthodes traditionnelles ont stagné et qu'une approche moderne est nécessaire pour perturber l'industrie de la cigarette. Le vapotage, comme d'autres produits de réduction des méfaits du tabac, élimine la combustion et réduit l'exposition à des milliers de produits chimiques nocifs.

"Malheureusement, l'OMS et la Conférence des Parties à la CCLAT rejettent la réduction des méfaits. Cette opposition n'est pas fondée sur les avancées technologiques du 21e siècle et est indûment influencée par des intérêts particuliers qui prônent l'abstinence de nicotine. Cette opposition privilégie les produits les plus nocifs - les cigarettes", ont déclaré les auteurs de l'article.

"Les gens fument comme un moyen d'obtenir de la nicotine. Ce n'est pas la nicotine qui cause la mort prématurée et la maladie, mais la combustion. Les produits de réduction des risques qui fournissent de la nicotine sans combustion devraient être adoptés par l'OMS et intégrés comme une partie légitime de sa stratégie de lutte contre le tabagisme", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du Conseil de la CVA.

Le tabagisme reste l'un des principaux problèmes de santé dans le monde. On estime que, chaque année, 8 millions de personnes meurent de maladies liées au tabagisme. La politique mondiale en matière de tabac doit donner la priorité à la vie des fumeurs plutôt qu'à l'abstinence de nicotine. Il ne semble pas que les avantages des produits de vapotage pour la santé publique aient été dûment pris en compte. L'Association canadienne du vapotage (ACV) demande instamment à la CCLAT de l'OMS d'intégrer la réduction des risques dans ses politiques.

