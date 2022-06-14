三叶草生物宣布评估SCB-2019作为异源新冠加强针对既往免疫接种灭活、mRNA或病毒载体疫苗效果的Ⅲ期试验完成首批受试者接种

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-- 该研究旨在评估SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为异源加强针在既往接种克尔来福™ （科兴灭活疫苗）、Comirnaty®（辉瑞 mRNA疫苗）和Vaxzevria®（阿斯利康病毒载体疫苗）个体中的效果--



-- 预计将在2022年第三季度获得关键第三剂加强针组（克尔来福™和Comirnaty®）的安全性和免疫原性数据，并在2022年第四季度获得第四剂加强组（克尔来福™）的数据 --

-- 研究将扩大数据集，以支持 SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为通用新冠加强针的潜在用途 --

中国上海, June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布评估三叶草生物候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为新冠加强针的安全性和免疫原性的Ⅲ期研究的首批受试者完成接种。该批受试者既往已接种两剂克尔来福™（ 科兴灭活疫苗 ）、Comirnaty®（ 辉瑞 mRNA疫苗 ）或Vaxzevria®（ 阿斯利康 病毒载体疫苗 ）。

三叶草生物全球研发总裁倪启睿（Nicholas Jackson）博士表示：“我们目前已获得的积极加强针数据显示SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）能够显著地加强对奥密克戎及其它变异株的广谱中和效果。基于以上优势，我们很高兴启动这项Ⅲ期研究，以推进对SCB-2019作为潜在通用新冠候选加强针的开发。随着奥密克戎及新变异株继续挑战现有的疫苗免疫力，具有显著且广谱保护效力的加强针成为必要，我们相信SCB-2019可为满足通用新冠加强针不断增长的需求发挥重要作用。”

该Ⅲ期试验是一项双盲、随机、对照研究，将评估SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为加强针在既往接种过两剂克尔来福™、Comirnaty®或Vaxzevria®的受试者中的安全性和免疫原性。接种一剂克尔来福™、Comirnaty®或Vaxzevria®同源加强针的受试者将作为对照组与接种SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）异源加强针做对比。预计于2022年第三季度获得关键第三剂加强针组（克尔来福™和Comirnaty®）的数据，并于2022年第四季度获得Vaxzevria®组的第三剂加强针数据。三叶草生物还计划启动一个子队列研究，以评估SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为第四剂加强针对既往接种三剂克尔来福™个体的效果，预计于2022年第四季度获得初步结果。该研究将在菲律宾入组1,200多名成人及老年人受试者。

这项新研究将为评估SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）作为潜在的通用新冠候选加强针提供更多证据。2022年4月公布的另一项研究数据显示，在既往接种两剂阿斯利康新冠疫苗的个体中接种SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）异源加强针，与接种三剂阿斯利康新冠疫苗的个体相比，针对野生型毒株和值得关注的变异株（包括奥密克戎）诱导了更快速的应答和更高的中和抗体水平。公司计划一旦获得这些通用新冠加强针数据，会将其纳入注册申请中。

关于SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）野生型毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

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三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

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