AIM ImmunoTech凭借荷兰实用新型专利的颁发巩固Ampligen®的知识产权组合。这些专利涵盖Ampligen®及其他AIM开发的用于COVID-19治疗或预防的dsRNA产品

专利组合的进一步扩大支持了公司在荷兰的各种Ampligen研究项目,这些项目研究多种类型的癌症和病毒疾病,包括COVID-19

June 13, 2022 21:36 ET | Source: AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc.

Ocala, Florida, UNITED STATES