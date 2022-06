LHV Groupi tulemused mais 2022

English Estonian

AS LHV Groupi konsolideeritud puhaskasumiks kujunes maikuus 4,7 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,6 miljonit eurot, sellest 0,7 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS-i LHV Varahaldus puhaskasumiks kujunes 29 000 eurot ja esmakordselt oli positiivne ka AS-i LHV Kindlustus finantstulem 6000 eurot. LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus mais 0,6 miljoni euroni.

Maikuu lõpuks on jõudnud LHV klientide aktiivsus tavapärasele tasemele. Tulemusi mõjutasid veel hea laenuportfelli kvaliteet ja sellest tulenevad plaanitust madalamad laenude allahindlused.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell suurenes mais 42 miljoni euro võrra: ettevõtete laenud kasvasid seejuures 5 miljonit eurot ja jaelaenud 37 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiuste maht kasvas mais 76 miljoni euro võrra, valdavalt jaeklientide hoiuste arvelt. LHV juhitud fondide maht kahanes kuuga 75 miljoni euro võrra. Mais töödeldi 2,3 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

LHV Panga ärimahud kasvasid ja klientide aktiivsus paranes: pangaklientide arv suurenes 4700 võrra, nii uusi kodulaenusid, väikelaenusid kui ka laenusid korteriühistutele väljastati rekordiliselt. Intressitulu oli mais tavapärane, samal ajal kui teenustasutulud kasvasid. LHV Finance parendas klientide jaoks väikelaenude tingimusi ning hakkas pakkuma päikesepaneelidele rohelist järelmaksu intressiga 4,9%.

Varahalduse mai äritulud vastasid plaanile. Tulemusi mõjutas negatiivne kuu aktsiaturgudel. Suuremad aktiivselt juhitud LHV pensionifondid tegid läbi kerge languse: M, L ja XL alanesid vastavalt 0,7%, 1,4% ja 1,1%. Pensionifond Roheline tõusis kuuga 1,1%, Indeks kaotas väärtuses 3,2%. Positiivne on, et II sambast lahkujate hulk on viimastel kuudel oluliselt vähenenud, aprillis ja mais oli uusi liitujaid rohkem kui lahkujaid.

LHV Kindlustuse kiire ärimahtude kasv jätkub ning mais jõudis ettevõte esmakordselt positiivse finantstulemuseni. Kahjude maht on vähenenud, teenitud preemiad on edestamas finantsplaani. Klientide rahulolu kahjukäsitlusega on püsinud kõrgel 96% tasemel. Ettevõte jätkab värbamistega.

LHV finantsplaan püsib.

18. maist kuni 1. juunini kaasas LHV Group täiendava aktsiapakkumise kaudu lisakapitali. Pakkumine investoritele oli edukas, kokku märkisid LHV aktsiaid 11 694 investorit 43,6 miljoni euro eest. LHV kaasas 35 miljonit eurot, mida kasutatakse Ühendkuningriiki rajatava uue panga finantseerimiseks ja ettevõtte kapitalipuhvrite suurendamiseks.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab ligi 770 inimest. LHV pangateenuseid kasutab mai seisuga 347 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





