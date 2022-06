English French

COMMUNIQUE DE PRESSE



Technicolor Hors-TCS devient VANTIVA

Technicolor présente la stratégie et les perspectives de VANTIVA dans le cadre de la Journée Investisseurs

Paris (France), le 14 juin 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) organise aujourd'hui à Londres à 13h BST (14h CEST) une Journée Investisseurs, avec la présentation de VANTIVA, le nouveau nom de Technicolor Hors-TCS, suivie par la présentation de Technicolor Creative Studios (« TCS »). La direction de VANTIVA détaillera l'orientation stratégique et la feuille de route de croissance de la future nouvelle société, ainsi que ses objectifs financiers. Un communiqué de presse séparé présentant la vision et la stratégie de TCS est publié aujourd'hui.

VANTIVA sera composé de deux divisions , leader s sur leurs marchés respectifs et aux fondamentaux solides : Maison Connectée et Services DVD qui deviend ra VANTIVA Supply Chain Services

VANTIVA confirme les hypothèse s prospectives publiées le 6 juin 2022 : Un EBITDA ajusté 1 des activités poursuivies supérieur à 140 millions d'euros en 2022 et supérieur à 140 millions d'euros en 2023 ; Un EBITA ajusté compris entre 38-48 millions d'euros en 2022 et 29-39 millions d'euros en 2023 ; Un flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts compris entre 62-72 millions d'euros en 2022 et entre 43-63 millions d'euros en 2023.







Richard Moat, Directeur Général de Technicolor SA et futur Président de VANTIVA, a déclaré :

« Après deux années de transformation réussie qui ont permis d’améliorer significativement les performances opérationnelles et financières de Technicolor, nous sommes désormais prêts à écrire un nouveau chapitre de création de valeur. Technicolor ouvrira un nouveau chapitre et deviendra VANTIVA, sous réserve de l'approbation par les actionnaires et après l’introduction en bourse de Technicolor Creative Studios. VANTIVA sera composé de Maison Connectée et de VANTIVA Supply Chain Services (l'ancienne division Services DVD), deux entreprises leaders sur leurs marchés, avec à leurs têtes des équipes de direction de renommée internationale. Ensemble, elles sont idéalement positionnées pour tirer parti de leurs forces et atouts uniques, leur permettant de renforcer leur position de leader sur les marchés existants mais aussi sur de nouveaux en croissance. Je suis convaincu qu'avec Luis et les équipes talentueuses de Maison Connectée et celles de VANTIVA Supply Chain Services, VANTIVA continuera à fournir les meilleurs produits et services aux clients et à stimuler la croissance à long terme. »

Luis Martinez-Amago, Président de Connected Home et futur Directeur Général de VANTIVA, a déclaré :

« En tant que futur Directeur Général de VANTIVA, je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle et de m'appuyer sur les bases déjà solides que Maison Connectée et VANTIVA Supply Chain Services ont développé au cours des deux dernières années de transformation. Après l’introduction en bourse de Technicolor Creative Studios, notre nouvelle société autonome pourra se développer selon ses propres caractéristiques et suivre sa propre stratégie.

La structure simplifiée de VANTIVA permettra à l'entreprise de renforcer davantage ses relations existantes avec l’ensemble de ses clients. C’est une opportunité unique qui permettra d'établir une identité alignée avec les besoins de nos principaux marchés, et d’exécuter notre stratégie de croissance dans de nouveaux domaines.

En tant qu'entreprise unique, nous bénéficierons d’une offre complète de produits pour la maison connectée avec une position de leader2 de Maison Connectée dans le domaine des équipements vidéo et haut-débit destinés aux particuliers. Nous bénéficierons également de la position de leader de VANTIVA Supply Chain Services dans le domaine des disques et de sa stratégie de diversification dans des activités adjacentes à forte croissance. En combinant notre expertise, nos cultures orientées vers l'action, nos relations clients bien établies, notre bilan solide et nos équipes dirigeantes de renommée internationale, je suis convaincu que nous sommes en mesure de générer plus de valeur pour toutes nos parties prenantes. Je suis impatient de travailler aux côtés de l’équipe de direction et de l'ensemble de nos équipes et de commencer un nouveau chapitre de succès et de croissance."

Technicolor Hors -TCS va devenir VANTIVA

Technicolor SA annonce le lancement de sa nouvelle marque : VANTIVA. La nouvelle marque regroupera Maison Connectée et la division Services DVD.

La structure simplifiée de VANTIVA permettra à l'entreprise de renforcer davantage ses relations existantes avec l’ensemble de ses clients. Cela lui permet de créer une opportunité unique d'établir une identité totalement alignée aux besoins de ses principaux marchés, tout en exécutant sa stratégie de croissance dans de nouveaux domaines.

Le changement de dénomination sociale de Technicolor SA en VANTIVA SA sera soumis à l’approbation des actionnaires de Technicolor SA, lors de l’assemblée générale qui sera convoquée au cours du troisième trimestre 2022 afin d’approuver la Distribution de 65 % de Technicolor Creative Studios.

Maison Connectée - Focus sur la croissance

Maison Connectée est le premier fournisseur mondial3 de passerelles haut débit et de décodeurs vidéo, assurant le lien essentiel entre les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Au cours des deux dernières années, Maison Connectée a mené à bien un plan de transformation visant à accroître sa productivité et sa rentabilité et à simplifier sa structure commerciale.

Maison Connectée représentait 69 % du chiffre d’affaires de VANTIVA en 2021, dont 64 % pour le haut débit et 36 % pour la vidéo. En 2021, la marge d'EBITDA ajusté de Maison Connectée s'élevait à 6,7 %.

Avec VANTIVA, Maison Connectée devrait continuer de croître et de diversifier ses activités à travers une stratégie de croissance durable, axée sur les segments les plus attractifs des marchés en croissance du haut débit et du streaming vidéo. Dans l'environnement connecté d'aujourd'hui, les équipements pour abonnés (« customer-premises equipment » ou « CPE ») sont un composant crucial pour les services Internet et vidéo dans le monde entier et, à l'avenir, les produits d'accès aux réseaux seront essentiels compte tenu de la transition accélérée vers une économie du Gigabits, des services métavers et des réseaux. En parallèle, les solutions Android TV remplacent progressivement la télévision payante traditionnelle, représentant un segment en pleine croissance sur le marché de la vidéo. En conséquence, les segments des CPE ciblés par Maison Connectée devraient croître de 9 %4 en moyenne de 2021 à 2025.

À l'avenir, la stratégie de Maison Connectée reposera sur trois piliers de croissance :

Développer ses activités principales : segment haut débit et vidéo avec une attention particulière portée à l’Android TV ;

Optimiser ses opérations au travers d’un délai de mise sur le marché plus rapide, un débit d'ingénierie accru et des opérations allégées ; et

Renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement pour faire face aux perturbations du marché.





Cette stratégie devrait permettre à Maison Connectée de poursuivre une croissance rentable dans son cœur de métier.

À moyen terme, Maison Connectée se concentrera également sur une stratégie de diversification dans l'Internet des objets (« The Internet of Things », « IoT ») pour les marchés verticaux, en capitalisant sur la transformation numérique, au travers de l’IoT. Cette diversification devrait être opérée via des partenariats autour de l’IoT avec des plateformes « cloud » et des éditeurs de logiciels indépendants, de manière organique ou inorganique.

VANTIVA Supply Chain Services – une stratégie de diversification

Aujourd'hui, la Société annonce également que la division Services DVD sera désormais connue sous le nom de VANTIVA Supply Chain Services (« VSCS »), afin de refléter la réalité de son activité sous-jacente. VSCS est le leader mondial de la fabrication, de l'emballage et de la distribution de disques pour tous les grands studios, avec 65 % de part de marché mondiale et 90 % en Amérique du Nord5, dans un marché du disque de taille significative de 4 milliards de dollars par an6. Néanmoins, les volumes de disques devraient connaître un déclin séculaire au cours des 5 prochaines années, puis un plateau pendant quelques années.

En 2021, VSCS représentait 31% du chiffre d’affaires de VANTIVA en 2021 pour atteindre 701 millions d'euros et générait une marge d'EBITDA ajusté de 9,5%.

VSCS bénéficie de compétences éprouvées en matière d’expérience, de capacité et d'innovation, avec des propositions commerciales uniques autour de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement, de l'exécution et du transport. Après deux ans de restructuration, VSCS a réussi à optimiser son activité de disques et à mettre en œuvre une stratégie de diversification claire visant à tirer parti de tous ses actifs et capacités dans les marchés verticaux avec :

L’implantation des activités de production, d’emballage et de distribution de vinyle en Amérique du Nord puis en Europe et en Australie. Le volume de vinyles devrait augmenter de manière significative au cours des 5 prochaines années avec l’élargissement de notre part de marché ;

La poursuite de l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution des activités non-disques ;

Le développement de l'activité Micro fluidique ;

L’enrichissement de l’offre de courtage de fret de transport en Amérique du Nord ; et

Le lancement de nouvelles gammes de produits et l’extension des capacités de fabrication et d'exécution.





Cette stratégie de diversification devrait soutenir la croissance des revenus et la rentabilité à moyen terme, l'activité de croissance devant dépasser les revenus des DVD à moyen terme.

Perspectives

Les hypothèses de marché sous-jacentes aux activités de VANTIVA demeurent inchangées :

La demande mondiale d'équipements haut débit pour Maison Connectée devrait rester forte en 2022, les clients cherchant à améliorer leur connectivité. Cependant, la persistance des pénuries de composants et les pressions sur les prix continueront de limiter la capacité à répondre à la demande des clients finaux tout au long de 2022. Néanmoins, les mesures d'efficacité, l’amélioration progressive de nos capacités de livraison, ainsi que la poursuite des discussions avec les fournisseurs et les clients devraient aider à compenser ces facteurs négatifs. Bien que nous n'ayons pas d'actifs ni de clients ou de fournisseurs directs en Russie et en Ukraine, le conflit en cours a généré une incertitude supplémentaire en termes d'approvisionnement. Cela a entraîné une augmentation des délais de transit pour certains clients européens, dans la mesure où nous passons désormais par la voie maritime pour des produits qui transitaient auparavant par voie ferroviaire via la Russie. Le Groupe prolonge ses plans d'action existants et maintient des discussions actives avec les fournisseurs et les clients pour compenser ces facteurs potentiels ;

En conséquence, pour 2022 et 2023, la direction anticipe7:

Un EBITDA ajusté des activités poursuivies supérieur à 140 millions d'euros en 2022 et supérieur à 140 millions d'euros en 2023, avec une amélioration du chiffre d'affaires compensée par les coûts de diversification pour 2023 ;

Un EBITA ajusté compris entre 38-48 millions d'euros en 2022 et entre 29-39 millions d'euros en 2023 ;

Un flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts compris entre 62-72 millions d'euros en 2022 et entre 43-63 millions d'euros en 2023. Le Groupe n'anticipe pas de nouvelle contraction des délais de paiement dans un avenir proche.





De plus, les résultats de VANTIVA sont sensibles à l’évaluation de ses principales devises - notamment le dollar américain - qui évolue favorablement depuis le début de l'année. Des accords de couverture sont en place pour faire face aux risques de change associés.

Les activités de VANTIVA ne sont pas intensives en matière de dépenses d’investissement. Chez Maison Connectée, le niveau de capex « normalisé » s'élèverait à environ 25 millions d'euros par an pour les équipements de production (outillages et bancs de test), auxquels s'ajoutent les investissements immatériels de recherche et développement. Chez VSCS, les dépenses d'investissement concernent principalement la mise à niveau des lignes de production ainsi que les dépenses d'investissement pour les nouvelles activités en croissance avec des délais de récupération courts. Concernant les besoins en fonds de roulement, chez Maison Connectée, dans un environnement normal, le besoin de liquidités pour financer les opérations des composants clés est compensé par les liquidités générées par les produits finis. Cependant, des livraisons asymétriques ou une croissance forte de la demande peuvent créer un besoin de fonds de roulement plus important au cours de l'année. Chez VSCS, la saisonnalité immobilise le fonds de roulement au cours du premier semestre.

Informations financières 8

Le chiffre d'affaires de VANTIVA s'est élevé à 2 250 millions d'euros en 2021 et à 2 475 millions d'euros en 2020. Cette baisse des ventes résulte principalement de l'impact des pénuries de composants et de l'augmentation des délais de livraison chez Maison Connectée, malgré une forte demande sous-jacente. Chez VSCS, la baisse des volumes de disques a été partiellement compensée par la croissance de la distribution et du courtage de fret.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, VANTIVA a amélioré sa rentabilité en 2021 par rapport à 2020 grâce aux effets de la transformation et à l'efficacité opérationnelle de Maison Connectée et de VSCS. En conséquence, l'EBITDA ajusté de VANTIVA s'est élevé à 141 millions d'euros en 2021 (marge de 6,3 %) contre 133 millions d'euros en 2020 (marge de 5,4 %).

VANTIVA a généré un flux de trésorerie disponible opérationnel, avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts et impôts (« Operating Free Cash Flow »)9 positif en 2020 et 2021 de respectivement 29 millions d'euros et 11 millions d'euros, avec des décaissements de restructuration plus élevés en 2021. Le Free Cash Flow s'est élevé à -162 millions d'euros en 2020 et à -181 millions d'euros en 2021, principalement en raison d'un besoin en fonds de roulement élevé en 2020 et 2021 en raison de la contraction des délais de paiement des fournisseurs pour Maison Connectée.

Dans le cadre du Capital Markets Day, VANTIVA présentera des états financiers ajustés, ainsi qu'une information sectorielle, qui sont définis et détaillés en Annexe du présent communiqué.

Structure capitalistique envisagée

Technicolor SA a entamé des discussions avec Barclays et Angelo Gordon. Ces derniers se sont engagés à accorder à VANTIVA une enveloppe de dette pour un montant s’élevant à 375 millions d'euros, sous réserve des conditions et approbations habituelles. En outre, des discussions sont en cours avec Wells Fargo pour étendre la ligne de crédit ABL (« Asset-Based Lending Facility »).

La Distribution devrait être finalisée au troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (ii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes pour VANTIVA et TCS et (iii) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.

Détails relatifs à la Journée Investisseurs

La journée investisseurs dédiée aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels, débutera à 13h BST (14h CET) à Londres et sera aussi diffusée par webcast. Tous les supports de présentation, ainsi que le webcast (en direct et en différé), seront disponibles sur la page Relations Investisseurs du site Internet Technicolor à l'adresse https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs.

La présentation de VANTIVA sera suivie la présentation de Technicolor Creative Studios (« TCS »), dont la vision et la stratégie sont présentées dans un communiqué de presse séparé, et sont également disponibles sur le site des investisseurs de Technicolor : https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs

Calendrier indicatif

Journées Investisseurs pour VANTIVA et TCS

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Technicolor

Résultats du 1er semestre 2022

Assemblée générale appelée à voter sur la Distribution

Distribution des titres de TCS 14 juin 2022

30 juin 2022

28 juillet 2022

T3 2022

T3 2022

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a été préparé par Technicolor SA (« TSA ») dans le cadre du Capital Markets Day du 14 juin 2022, en particulier dans le cadre du projet de distribution des actions de Technicolor Creative Studios (« TCS ») au résultat de laquelle il est prévu que TSA ex-TCS devienne Vantiva. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

Indicateurs alternatifs de performance

Ce communiqué de presse contient des indicateurs de performance de TSA dont la publication n’est pas requise, ou qui ne reprennent pas une définition prévue par les normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standards), notamment l’EBIT ajusté, l’EBITDA ajusté et les flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies (avant intérêts et impôts).

TSA présente ces indicateurs de performance afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’évolution de ses résultats ainsi que les éléments qui peuvent influencer ses résultats futurs.

Ces indicateurs doivent uniquement être utilisés comme instruments d’analyse et ne doivent pas être considérés comme des substituts aux indicateurs définis par les normes comptables IFRS ni l’image fidèle des comptes passés. Ils ne peuvent donc pas constituer des éléments de substitution aux comptes approuvés par l’assemblée générale des actionnaires.

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2022 sous le numéro D-22-0237 et un amendement au Document d’enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D-22-0237-A01.

A propos de Technicolor :

ANNEXES

Les informations financières ajustées fournies pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021 relatives à VANTIVA sont des informations non-auditées, mais ont été produites à partir des comptes audités de Technicolor et de Technicolor Creative Studios. Elles sont donc fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications ultérieures.

Ces informations financières excluent la division Technicolor Creative Studios mais sans prendre en considération l'impact du refinancement (la dette de sauvegarde actuelle du Groupe est maintenue) et de la Distribution de 65 % de Technicolor Creative Studios (aucune participation minoritaire dans Technicolor Creative Studios et aucun coût de dissynergies ne sont comptabilisés). De plus, l’activité Licences de marques est incluse dans ces informations financières.

Compte de résultat ajusté non audité de V ANTIVA

Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2021 2020 2019 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 2 270 2 494 2 908 Coût de l'activité (1 977) (2 218) (2 599) Marge brute 292 276 308 Frais commerciaux et administratifs (185) (198) (227) Dépenses de recherche et développement (84) (93) (114) Coûts de restructuration (31) (73) (20) Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (1) (73) (61) Autres produits 11 10 (14) Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 2 (150) (127) Produits d'intérêts 24 14 20 Charges d'intérêts (128) (72) (56) Produit net de la restructuration financière - 158 - Autres charges financières nettes - (5) (12) Produits (charges) financiers nets (104) 94 (48) Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 (1) Impôt sur les résultats (16) (11) (5) Résultat net des activités poursuivies (117) (66) (181) ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (19) (15) (22) Résultat net de l’exercice (136) (81) (202) Attribuable aux : - Actionnaires de Technicolor SA (136) (81) (202) - Participations ne donnant pas le contrôle - - -

Bilan ajusté non audité de VANTIVA

(en millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2019 ACTIF Ecarts d'acquisition 585 542 659 Immobilisations incorporelles 214 240 313 Immobilisations corporelles 93 88 110 Droits d'utilisation 48 50 76 Autres actifs d'exploitation non courants 17 14 21 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 957 934 1 178 Participations non consolidées 19 16 17 Autres actifs financiers non courants 25 30 17 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 45 46 35 Titres des sociétés mises en équivalence 2 1 1 Impôts différés actifs 16 20 33 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 020 1 001 1 247 Stocks 335 195 243 Clients et effets à recevoir 301 373 444 Actifs sur contrat client 20 21 17 Autres actifs d'exploitation courants 214 190 148 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 869 778 852 Créance d'impôt 8 9 23 Autres actifs financiers courants 445 321 256 Trésorerie et équivalents de trésorerie 183 301 56 Actifs destinés à être cédés 1 1 - TOTAL ACTIFS COURANTS 1 506 1 410 1 188 TOTAL ACTIF 2 526 2 411 2 435





(en millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2019 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Réserves combinées (41) 94 (295) Ecarts de conversion (275) (300) (218) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Technicolor SA (316) (205) (513) Participations ne donnant pas le contrôle - (0) (0) TOTAL CAPITAUX PROPRES (315) (205) (513) Provisions pour retraites et avantages assimilés 256 319 336 Autres provisions 31 32 30 Passifs sur contrat client 1 1 1 Autres dettes d'exploitation non courantes 7 12 14 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 296 365 381 Dettes financières 1 026 947 978 Dettes de loyers 39 36 51 Autres dettes non courantes 0 - 1 Impôts différés passifs 6 6 15 TOTAL DETTES NON COURANTES 1 368 1 353 1 426 Provisions pour retraites et avantages assimilés 34 30 33 Autres provisions 37 80 63 Fournisseurs et effets à payer 636 686 780 Provisions pour dettes sociales 85 86 83 Passifs sur contrat client 4 5 4 Autres dettes d'exploitation courantes 246 182 269 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION COURANTES 1 042 1 070 1 233 Dettes financières 276 142 215 Dettes de loyers 19 28 39 Dettes d'impôt courant 14 18 32 Autres dettes courantes 121 4 3 Passifs liés aux actifs destinés à la vente - - - TOTAL DETTES COURANTES 1 472 1 263 1 521 TOTAL PASSIF 2 841 2 616 2 947 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 2 526 2 411 2 435

Tableau des flux de trésorerie ajusté non audité de VANTIVA

31 décembre (en millions d'euros) 2021 2020 2019 Résultat net de l'exercice (136) (81) (202) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (19) (15) (22) Résultat net des activités poursuivies (117) (66) (181) Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec

la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 138 149 206 Pertes de valeur d'actifs 2 84 61 Variation nette des provisions (55) 12 (51) (Gain) pertes sur cessions d'actifs (21) (14) 17 Charges (produits) d'intérêts 104 59 36 Produit net de la restructuration financière - (158) - Autres (dont impôts) 16 5 (2) Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (101) (101) (71) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (34) (30) 16 Intérêts payés sur dettes de loyers (4) (5) (6) Intérêts payés (44) (28) (40) Intérêts reçus 6 5 14 Impôts payés sur les résultats (17) (17) (7) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION

DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) (93) (76) (24) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise (0) (2) (3) Produit de cession net de titres de participations 0 6 1 Acquisition d'immobilisations corporelles (33) (26) (32) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 1 Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (36) (45) (75) Trésorerie mise en nantissement (8) (24) (4) Remboursement de trésorerie mise en nantissement 11 0 4 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) (66) (89) (109) Cession d'actions propres - - 1 Augmentation de capital 0 60 - Contribution nette / (distribution à) TCS 5 (21) 13 Augmentation des dettes financières 0 760 1 Variation nette de la centralisation de trésorerie 81 (105) (14) Remboursement des dettes de loyers (28) (36) (43) Remboursement des dettes financières (0) (158) (5) Frais liés aux opérations de financement (2) (60) (1) Dividendes payés aux actionnaires 0 (0) 0 Autres (4) 5 4 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) 52 445 (44) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES

ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) (29) (23) (33) TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 301 56 268 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) (135) 257 (210) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie 17 (11) (2) TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 183 301 56

Information par segment ajustée non auditée de VANTIVA

Maison Connectée Services DVD Licences de Brevet Corporate & Autres TOTAL (en millions d’euros) - Compte de résultat Chiffre d’affaires 1 544 701 19 5 2 270 Chiffre d’affaires inter-segments - - - - - Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 11 0 16 (24) 2 Dont : Amortissements des incorporels issus des acquisitions (21) (9) - - (30) Pertes de valeurs nettes sur actifs non courants opérationnels (1) (2) 2 - (1) Coûts de restructuration (4) (17) (0) (10) (31) Autres produits (charges) (8) 0 (0) 19 11 EBITA ajusté 45 27 14 (33) 53 Dont : Amortissements et dépréciations (64) (37) (0) (1) (102) Autres éléments sans contrepartie de trésorerie (1) 6 (2) (0) (2) 1 EBITDA ajusté 103 67 14 (30) 154 Investissements nets (60) (9) - (0) (69)

Définition des indicateurs de performance de VANTIVA

L’ « EBITDA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net excluant notamment les autres produits et charges, les dépréciations et les amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties ou litiges.

L’ « EBITA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net, excluant notamment les autres produits et charges et les dépréciations des éléments de PPA.

Technicolor définit le « Free Cash Flow » comme l’EBITDA ajusté moins (dépenses d’investissement nettes + Variation des provisions retraites et impact du résultat non-courant + variations de besoin en fonds de roulement et autres actifs et passifs + impact sur la trésorerie du résultat non courant) – Licences de Brevets.

La réconciliation entre L’EBITDA ajusté et le « Free Cash Flow » est la suivante :

En millions d’euros, hors licences de marque 2021 2020 EBITDA Ajusté 141 133 Investissements nets (69) (71) Dépenses de Restructuration (61) (33) Flux de trésorerie opérationnels avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts et impôts (« Operating FCF ») 11 29 Variations de pensions et réserves (26) (30) Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (98) (109) Intérêts et impôts (68) (52) Flux de Trésorerie disponible (“Free Cash Flow”) (181) (162)





1 Une définition de l’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté et du flux de trésorerie disponible (FCF) avant intérêts et impôts est disponible en annexe du présent communiqué.

2 Données de septembre 2021, hors Chine, sources : Dell Oro, Omdia.

3 Données de septembre 2021, hors Chine, sources : Dell Oro, Omdia.

4 Sources : Rapport Dell’Oro T3 2021 et Janvier 2022, Base de données Dataxis T3 2021, Omdia T3 2021 “BB and STB reports”, ABI Research (août 2021) “STB and BB CPE report », publications de société cotées en bourse et Technicolor –TAM (« Total Addressable Market » ou Marché total adressable) correspond au matériel informatique CPE (« hardware ») uniquement, en valeur, hors Chine.

5 Données à septembre 2021 –Sources : estimation de la direction

6 Source : Futuresource

7 Ces prévisions ont pour hypothèse des taux de change EUR/USD de 1,15, ne prennent pas en compte les activités Licences de Marques, incluent des coûts de dissynergie de fonctionnement, reflètent les changements de méthode comptable (ajustement IFRIC sur Saas) relatifs à la configuration ou les coûts de personnalisation dans un arrangement de « cloud computing ».

8 Hors Licences de Marques

9 Voir définition en annexe du présent communiqué de presse

