NorthX Biologics utser branschveteraner till sin styrelse

English Swedish

MATFORS, Sverige, June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sverigebaserade NorthX Biologics ("NorthX"), som specialiserar sig på processutveckling och GMP-tillverkning av avancerade biologiska läkemedel, har meddelat att Lotta Ljungqvist, Richard Bergström, Mathias Uhlén och Lars Backsell har utsetts till styrelseledamöter.



"Dessa industriveteraner har hjälpt till att bygga upp ett av världens största läkemedelstillverkningsbolag, Recipharm, samordnat nationella vaccinprogram och byggt upp europeiska branschorganisationer inom life science, varit vd för GE för Norden och byggt upp innovativa biotechföretag där läkemedel nått patienter - det är en ära att få tjänstgöra tillsammans med dem för att ytterligare stärka NorthX Biologics!", säger styrelseordförande Thomas Eldered.

NorthX Biologics är en nordisk och europeisk ledare inom tillverkning av plasmid-DNA och tillverkar rekombinanta proteiner i stor skala för använding globalt. År 2021 erkändes företaget som en nationell innovationshub av den svenska näringsministern och tillsammans med det fick stöd från Vinnova för att hjälpa små och medelstora företag att göra övergången till klinisk tillverkning och senare kommersialisering.

"Denna styrelse förstärker vår position som en ledande europeisk tillverkare av biologiska läkemedel och ATMP, och möjliggör det för oss att nyttja expertis och nätverk som i sin tur hjälper oss att börja tillverka cellterapier och mRNA samt ytterligare förbättra våra nuvarande DNA- och proteintillverkningsprocesser", säger vd Ted Fjällman.

Richard Bergström utsågs till Sveriges vaccinsamordnare under Covid-19-epidemin. I denna position ingick att säkra nationell tillgång till vaccin och att ta fram en nationell vaccinplan för framtiden. Dessförinnan var han generaldirektör för European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och tjänstgjorde i nio år som generaldirektör för LIF, Läkemedelsindustriföreningen.

Detta efter befattningar i Schweiz inom regulatoriska frågor på läkemedelsföretagen Roche och Novartis. Han har också varit med i styrelsen för Karolinska institutet.

Lotta Ljungqvist har varit vd för GE i Norden och från 2017 till april 2022 vd för Cytiva Testa Center för bioprocessinnovation. Hennes fokus har varit att överbrygga klyftan mellan industrin, små och medelstora företag och den akademiska världen. Hon är styrelseledamot i flera organisationer, bland annat AroCell, BioLamina, BioArctic, Atlas Antibodies, Genovis och Vinnova. Hon är också ordförande för SwedenBIO, den ledande svenska branschorganisationen för innovativa biotechföretag, samt ordförande för bioteknikavdelningen vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Lotta har varit Global Head of R&D BioProcess på GE Healthcare Life Sciences och tidigare varit ansvarig för kontrakttillverkningsorganisationen på Biovitrum AB, där hennes team utvecklade nya tillverkningsprocesser för biofarmaceutiska läkemedel samt producerade material för kliniska prövningar.

Mathias Uhlén är serieentreprenör och professor i mikrobiologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hans forskning har fokuserat på proteinvetenskap, antikroppsteknik och precisionsmedicin. Mathias är uppfinnare på över 100 patent och har (med)grundat över 20 olika biotechföretag, varav några har sålts till stora läkemedelsföretag. Sedan 2003 har han lett ett internationellt arbete för att systematiskt kartlägga människans proteom och transkriptom för att skapa det s k Human Protein Atlas.

Mathias är medlem av National Academy of Engineering (NAE) i USA, Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och European Molecular Biology Organization (EMBO). Han är också ordförande för Europeiska federationen för bioteknik. Mellan 2010-2015 var han grundande direktör för Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som är ett nationellt centrum och ett av de största molekylärbiologiska forskningslaboratorierna i Europa, och som ligger i framkant när det gäller innovation för molekylära teknologier som gensekvensering och proteomik.

Lars Backsell grundade och byggde upp Recipharm, ett av världens fem största kontrakttillverkare för läkemedel. Vägen till framgång krävde organisk tillväxt och innovation, många förvärv, och en väsentlig marknads- och produktutvecklingserfarenhet. Mellan 2001 och 20017 köptes sex läkemedelsfabriker. Lars hade rollen som verkställande direktör 1995-2007 och var styrelseordförande i Recipharm 2008-2021. Han har också haft ledande befattningar på Coloplast AB och Pharmacia AB.

Lars är tidigare styrelseledamot i Lund University BioScience AB, PROBI Aktiebolag och BioInvent international AB. Han är medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och 2014 belönades han av Kungliga Patriotiska Sällskapet med den prestigefyllda industrimedaljen för exceptionellt entreprenörskap.

För mer information, vänligen kontakta: media@nxbio.com

NorthX Biologics är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på processutveckling och tillverkning av avancerade biologiska läkemedel. Dess innovationshubb ger möjlighet till samarbete med innovativa bioteknikföretag och forskningsinstitut.