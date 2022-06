ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

D’EUROBIO SCIENTIFIC

Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d’administration

Paris, le 14 juin 2022 –8h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, a tenue, ce jour, son assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle avec un quorum de 55,18 %. Les actionnaires d’Eurobio Scientific ont adopté les résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire agréées par le conseil d’administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2021 ;

l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2021 ;

le renouvellement et la nomination de l’ensemble des administrateurs soit Messieurs Jean-Michel Carle Grandmougin, Denis Fortier, Hervé Duchesne de Lamotte, Michel Picot et Patrick de Roquemaurel ainsi que la société EurobioNext ;

l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;

les autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription ;

l’autorisation d’annuler des actions préalablement rachetées dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d’actions ;

l’autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des actions gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société légalement éligible.





Dans le prolongement de la réunion de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le conseil d’administration s’est réuni ce jour et a décidé le renouvellement des mandats de la direction générale à savoir :

Monsieur Jean-Michel Carle Grandmougin en qualité de président directeur général ;

Monsieur Denis Fortier en tant que directeur général délégué ; et

Monsieur Hervé Duchesne de Lamotte en tant que directeur général délégué.





Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires du premier semestre 2022 : 25 juillet 2022

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 164 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com



Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP







Contacts





Groupe Eurobio Scientific



Denis Fortier, Directeur Général



Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général



Tel. +33(0) 1 69 79 64 80



Calyptus



Mathieu Calleux / Maisie Mouret



Relations Investisseurs



Tel. +33(1) 53 65 68 68



eurobio-scientific@calyptus.net

Pièce jointe