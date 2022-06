English Finnish

NoHo Partners Oyj



SIJOITTAJAUUTINEN 14.6.2022 klo 11.15



NoHo Partnersilla ennätystulos toukokuussa - operatiivinen käyttökate yli 5,5 miljoonaa euroa



NoHo Partners Oyj:n toukokuun 2022 operatiivinen käyttökate oli yli 5,5 miljoonaa euroa (n.17 % liikevaihdosta) ja liikevaihto oli yli 33 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 208 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja 52 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Toukokuun tulos on todella kova, katsoo sitä sitten mistä tahansa kuvakulmasta. Nokia Arenan ja Tampereen MM-kisojen vaikutus on ilmeinen noin 5,7 miljoonan euron liikevaihdolla, mutta erinomainen on myös perusliiketoiminnan käyttökate noin 4,5 miljoonaa euroa (n.16 % liikevaihdosta). Hyvän kannattavuuskehityksen takana näkyy nyt se määrätietoinen työ, mitä joukkueemme on tehnyt koronavuosien aikana, ja luonnollisesti juuri nyt ravintolapalveluihin kohdistuva kova kysyntä. Toukokuu oli kolmas perättäinen kuukausi, kun käyttökatetasomme on noin 15 %:ssa vieden meitä harppauksin eteenpäin kohti kannattavuustavoitteitamme.

Kesäkuun osalta odotamme liikevaihdon olevan noin 27–30 miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen noin 3,5–4,5 miljoonaa euroa. Kesäkuun ennusteissa säällä on aina normaalia suurempi vaikutus, kun terassimyynnin osuudella voi olla iso suhteellinen merkitys. Odotan kokonaisuutena Q2:lta vahvaa suorittamista, ja viihderavintoloidemme hyvän iskukyvyn myötä myös loppukesän näkymät ovat varsin positiiviset.”



Kesäkuun 2022 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan viikolla 28. Tämän jälkeen yhtiö lopettaa kuukausikohtaisen raportoinnin liiketoimintansa kehityksestä ja julkaisee taloudelliset tietonsa kvartaaleittain.



